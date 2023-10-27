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娛樂
2023-10-27 18:48:13

周潤發想拉黃子華落水 打動Do姐拍《雌虎雙雄》(有訪問片)

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周潤發今日與發嫂一同出席盛會。

周潤發今日與發嫂一同出席盛會。 (羅錦鴻攝)

周潤發於釜山電影節榮獲亞洲電影人獎回港後，首度在香港出席公開活動，發哥於中環與湯唯齊為珠寶旗艦店剪綵，他接受大會主持Do姐鄭裕玲訪問，兩人一見面就抱抱聚舊，發哥更輕吻Do姐，笑言兩人均穿白色西裝心有靈犀。發哥被問到從影為他帶來的得着，他笑言帶來名利，還有知識和人生觀的改變，因為每演一個角色都猶如經歷一次不同的人生。

周潤發今日與發嫂一同出席盛會。 周潤發今日現身中環，盛會上還有影后湯唯。 周潤發今日現身中環，盛會上還有影后湯唯。 周潤發今日現身中環，盛會上還有影后湯唯。 周潤發今日現身中環，盛會上還有影后湯唯。 發哥、發嫂。
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發哥與姜糖Selfie

發哥接受傳媒訪問時，問到釜山電影節獲獎感受時，發哥坦言，「入行50年能夠攞呢個獎，當然開心。」他笑言回港後去了深水埗食腸粉慶祝。發哥在電影節談及香港電影，他表示回港後生活較忙，雖未有時間入場睇戲，但覺得近年港產電影的題材也不錯，至於會不否再拍港產片，他表示等待適合的劇本。

至於會與Do姐合作拍電影，他表示已有構思，「我想兩王一后，搵埋黃子華、佢同周潤發，睇吓邊個死。」發哥似乎甚有信心能打動Do姐，連戲名都諗埋，叫《雌虎雙雄》，他又笑言要塗黑自己以爆炸頭造型亮相，「不過要Do姐拍打戲，我驚佢有乜力，佢大風吹都會飄咗去。」同場還有姜濤、鍾雪瑩、蔡思韵及楊偲泳等新生代演員，他表示也有留意新人，但就未有見過姜濤，他笑言，「我要避一避佢，驚有電車經過有佢過樣，見到佢都慚愧。」他望到現場有大量姜糖舉牌，笑言很多粉絲，但唔係舉周牌，係舉姜牌。

他又指也有留意新人，並自薦拍處境喜劇，笑言可演類似叉燒炳角色。發哥表現一貫親民作風，訪問完後，與在場工作人員和記者selfie，他與發嫂又走到姜糖群中，與姜糖們selfie，姜糖都表現興奮。

周潤發接受大會主持Do姐訪問，兩人一見面即充滿火花。 周潤發接受大會主持Do姐訪問，兩人一見面即充滿火花。 周潤發與Do姐自拍。 鄭裕玲擔任大會主持。 發哥表現親民，走到姜糖群中selfie。 發哥、發嫂。

即睇發哥訪問

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