周潤發慈善攝影展開幕 唔搵發嫂做model原因：冇人買喎(有片)

影帝周潤發（發哥）今日現身尖沙咀海港城，為自己的「香港‧晨」慈善攝影展出席開幕活動，並分享攝影心得，更吸引大批粉絲迫爆兩層商場。是次慈善攝影展以「香」、「港」、「晨」為主題包含30幅作品，最貴一張作品達28,000港元，而展品部份收益會作慈善用途。

發哥在活動上接受傳媒訪問，被問到最難拍攝的一幅作品時，他表示：「冇難度嘅，只不過睇吓你有冇耐性，喺度等睇吓有冇獵物過，啱就影。」發哥透露最考耐性是拍攝倒影，作品中亦會以倒拍下發哥自己身影，並要周圍的途人在他側邊經過才會撳掣，要拍好多張才會揀到一張，發哥又指數碼相機十分方便，過往用菲林攝影非常辛苦，要入黑房沖曬才知結果，認為現時玩攝影開心到不得了，簡直賞心樂事。