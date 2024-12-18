周潤發慈善攝影展開幕 唔搵發嫂做model原因：冇人買喎

影帝周潤發（發哥）今日現身尖沙咀海港城，為自己的「香港‧晨」慈善攝影展出席開幕活動，並分享攝影心得，更吸引大批粉絲迫爆兩層商場。是次慈善攝影展以「香」、「港」、「晨」為主題包含30幅作品，最貴一張作品達28,000港元，而展品部份收益會作慈善用途。
發哥在活動上接受傳媒訪問，被問到最難拍攝的一幅作品時，他表示：「冇難度嘅，只不過睇吓你有冇耐性，喺度等睇吓有冇獵物過，啱就影。」發哥透露最考耐性是拍攝倒影，作品中亦會以倒拍下發哥自己身影，並要周圍的途人在他側邊經過才會撳掣，要拍好多張才會揀到一張，發哥又指數碼相機十分方便，過往用菲林攝影非常辛苦，要入黑房沖曬才知結果，認為現時玩攝影開心到不得了，簡直賞心樂事。
新片安排內地農曆檔上映
今次展出的30幅作品，發哥稱是從二、三百張中挑選出來，並由專業人士挑選。問到是否在作品中刻意入鏡？發哥說：「有一批相我係入鏡，我特登咁樣影，將自己融合社會，融入咗喺個環境度，係個意景嚟。」談到平時會否影發嫂，他笑言：「影得唔好佢會鬧㗎喎！」當記者再追問下次會否找發嫂做主角，及哥搞笑答：「冇人買喎啲相！」當記者建議他可以全部買下，發哥聞言即答：「哈哈哈，咁會傾家蕩產。」他又指當中一幅剛巧拍下天星小輪三艘船同框，認為：「天衣無縫，冇得頂！」
發哥又透露會做美容保養，又表示：「有雀斑啊！要走去清一啲，如果唔係點撈落去，嚟緊上七（70歲），所以要keep住，搵人幫我保護吓啲皮膚。」發哥覺得影相係要靠timing，以前影相好多限制，被問會否太投入攝影遲遲未肯回家？發哥直言：「我係朝頭早去影個晨曦，五點幾就攞晒啲儀器喺度等，之後就攞返去沖菲林，食完晏晝飯之後就恰一陣，五點幾就再出去影黃昏，影完返去食飯，跟住又沖，我喺黑房可以去到兩、三點，咁就一日，其實比拍戲更加辛苦，仲要冇人工。」發哥近年鍾情攝影，闊別大銀幕已有一段時間，疫情前拍攝的《別叫我“賭神”》於去年上映後，他終接拍新作，他稱：「最近我拍咗《唐探1900》，我都好多年冇拍啦，上一套《別叫我“賭神”》到《唐探1900》，我哋咁嘅年紀好少搵角色俾我做。」他指該片安排於內地農曆檔期上映，會到內地宣傳，到時亦會帶整拍攝裝備影靚相。聖誕將至，發哥無意去鬧市影燈飾，笑言不會同人逼，並稱：「俾人認到就死得啦，聖誕佳節仲唔融咗你？」