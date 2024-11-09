周潤發手腳疑有腫瘤 黎彼得大爆早年已開始食得清淡

周潤發（發哥）早前跑步時被發現手臂大腿兩處凸起如乒乓球大的物體，疑健康有問題，發哥日前出席活動時就輕鬆回應：「𠵱家仲未夠大，如果跑得多就細番，唔跑就變大。」而與發哥在1978年在TVB認識的黎彼得，近日進軍YouTube主持節目《玖噏秘笈》，在最新一集中他亦提到有關心過發哥，並想提供幫助方法。

黎彼得在節目中說：「發哥呢排隻手有類似腫瘤嘅物體，但應該唔係嘅，因為發哥嘅人生活好正常。」他續指早年與發哥在澳門拍攝《我不是賭神》時，對方的飲食習慣已經十分健康：「我見到發嫂，佢留我喺度食飯，好似湖北嘅人負責煮佢哋兩個食，我就見到粉絲蝦米，節瓜嗰啲好清淡。我真係見到都唔想食。太健康嗰啲嘢。」