周潤發示範香港男士錯誤 幫發嫂拍片zoom到超大頭

CHANEL 2024/25 早春度假系列時裝於香港知專設計學院舉行，現場聚集多位巨星名人，周潤發與太太陳薈蓮亦一齊到場。發哥表示他的一身打扮由文念中負責設計，笑言是跑步教授look，並表示入場要跟G-Dragon拍照，場內有人更捕獲到陳法拉跟發哥一齊坐。 劉嘉玲在社交平台上載多張合照，見到發哥如願找到G-Dragon拍照，而且發哥與G-Dragon的表情充滿喜感。

zoom大發嫂個樣拍片 倪晨曦就影到發哥為發嫂的一刻，片中見到文念中在他們二人身後，發哥拿住發嫂的電話拍照，但發哥就zoom大鏡頭，令發嫂迫爆整個螢幕，非常好笑。倪晨曦留言說︰「發哥你肯定咁樣影發嫂番屋企唔洗跪玻璃？無意中影到這個畫面 #發哥發嫂太可愛啦！」 發嫂即check片 從另一傳媒拍下的角度見到，發哥當時正用發嫂的電話拍下現場環境，當電話掃到去發嫂時，發嫂立即擺定甫士，但沒想到的是發哥竟是zoom大頭，之後更快快按下終止拍攝按鈕。發哥隨即將電話交還給老婆，而發嫂當然立即開機檢查效果，更見到她略為皺眉頭兼抓頭，發哥則從褲袋拿出電話拍片紀錄現場情況。