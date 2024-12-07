周潤發舉辦慈善攝影展 親自拍攝30幅展現香港清晨之美作品

周潤發（發哥）熱愛攝影，最近他宣布將舉辦「香港‧晨」慈善攝影展，展出以「香」、「港」、「晨」為主題區域的30幅作品，涵蓋花卉攝影、街頭拍攝及「自拍」系列，當中的主要作品《無題》更展示出不一樣的香港。

發哥由去年開始，早上到中環運動時都會提前出門，在早上7時遊走街頭，捕捉白天或夜晚截然不同的城市風景，發哥表示︰「整個中環與平日看見的完全不同。各行各業起身到這個金融區上班，我當演員前也曾在中環工作一段長時間，對我來說，這些街道承載着我的回憶。」在街頭拍攝時，發哥習慣輕裝上陣，手中只有一部相機和兩支鏡頭。他拆解了一部舊式菲林相機，將其鏡頭光圈葉片移除，以全開光圈拍攝，達到獨特的淺景深效果。他形容這種拍攝方式帶來的「分離感」非常有趣，背景模糊而主體清晰，使中環在他的鏡頭下顯得虛幻而迷人。從前影黑白菲林的他，即使現在轉用數碼相機，同樣是逐張逐張慢慢拍攝，不急不忙。他笑稱自己拍攝時就像在「打雀」（雀鳥攝影），預先想好構圖，設置好相機腳架後，耐心等待路人踩中他的「圈套」（對焦點）即按下快門，而大光圈讓他可縮短快門速度，捕捉最合感覺的瞬間。