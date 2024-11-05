周潤發首回應身體球型肉粒 自嘲影響市容拒開IG繼續Nokia

CHANEL 2024/25 早春度假系列時裝展今日(5日)於香港知專設計學院舉行，周潤發夫婦壓軸出場。發哥戴帽現身，加上眼鏡配襯下，藝術味勁濃。他接受訪問時，笑言是跑步教授造型，由文念中設計。他透露本月17日會參與機場的10K馬拉松，明年再挑戰半馬，直言半馬是極限，每天都有跑8至10km鍛鍊體能。

腫塊只係 皮下脂肪 提到發哥的手及腳出現一些腫塊，令不少網民擔心其健康情況，發哥聞言搞笑說︰「我自己搵個搥揼到腫咗，哈！成日跑到腫咪揼囉，揼舒服嘛！之後搵啲紅花油捽兩捽就會散，好簡單，一啲都唔複雜。如果大到好似乒乓波可以接受，但大到似個網球就要入院，如果係菠蘿就係急症室。」他續稱如果大家見到他的手腳腫到像菠蘿，便代表他一年沒有跑步。 他笑謂網民可能有白內障看不清，其實那些只是皮下脂肪，似男士易患的小腸氣，只要跑完就沒事。他說︰「有啲氣谷住係度！條氣谷住，今晚睇完騷就無事。」

自嘲影響市容繼續用Nokia 他稱對上一次跟GD見面已經是MAMA頒獎禮，自己也很期待跟對方見面，並會跟對方合照。在場傳媒著他記得用手機影，發哥說︰「我又冇IG、又冇上網，我仲係用緊Nokia！(會唔會開番個？)你真係講笑！千祈唔好搞，我都唔想俾人知去邊！(你成日被網民撞到！)唔覺意撞到就無所謂，專登po叫人影你就唔好啦！我好鬼忙㗎！」 他又笑謂自己影響市容，因為跑到周身臭之餘，還會「菠蘿又要周圍掉，又有雞蛋、乒乓波咁周圍走，嚇親觀眾！我去親跑都係去荒山野嶺。」