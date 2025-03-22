周潤發「票房毒藥」憑一套戲大翻身　開創賭神等經典角色

今年內地賀歲片，《哪吒之魔童鬧海》衝上全球動畫電影票房榜首，成績驕人；而真人電影方面，周潤發參演的《唐探1900》亦票房大收，截至2月20日收逾32億人民幣，電影在香港上映亦收旺場。

文章出處：「當代中國」網站

戲中，周潤發飾演唐人街堂主，造型霸氣十足，在聽證會一場3分鐘全英語獨白，控訴美國對華人社會的不公，展現其細膩的演技。回顧周潤發歷年來在電視圈及影圈都飾演過不少經典角色，無論是許文強、「木嘴輝」、還是「船頭尺」、賭神，都帶給我們一代人難以忘記的集體回憶。

《上海灘》許文強悲情黑幫人物 大時代展開盪氣迴腸愛情故事

1980年電視劇《上海灘》家喻戶曉，劇集以民國年間的上海為背景，周潤發飾演風度翩翩、重情重義的許文強，他陷入上海幫會情仇，同時與馮程程展開淒美的愛情故事。

劇中，許文強白色圍巾、頭戴帽子的型男形象，深入人心，成為許多劇迷的集體回憶。當年《上海灘》不單在香港掀起追看熱潮，更紅遍內地。許文強和馮程程的銀幕情侶形象，更是永恆的經典。

《親情》演活市井青年「木嘴輝」 口頭禪「係咁先，唔係咩呀！」

周潤發在《上海灘》的許文強斯文有禮、官仔骨骨，但同是1980年另一齣劇集《親情》中，他卻是性格草根、說話輕佻帶點玩世不恭的車房仔石暉（「木嘴輝」）。雖然兩劇的形象截然不同，但周潤發在《親情》的演出，同樣大受歡迎。

車房仔「木嘴輝」角色夠市井貼地，深入民心，其經常掛在嘴邊的「係咁先，唔係咩呀！」更成為當年的港人口頭禪。