周潤發「票房毒藥」憑一套戲大翻身　開創賭神等經典角色

今年內地賀歲片，《哪吒之魔童鬧海》衝上全球動畫電影票房榜首，成績驕人；而真人電影方面，周潤發參演的《唐探1900》亦票房大收，截至2月20日收逾32億人民幣，電影在香港上映亦收旺場。
文章出處：「當代中國」網站
戲中，周潤發飾演唐人街堂主，造型霸氣十足，在聽證會一場3分鐘全英語獨白，控訴美國對華人社會的不公，展現其細膩的演技。回顧周潤發歷年來在電視圈及影圈都飾演過不少經典角色，無論是許文強、「木嘴輝」、還是「船頭尺」、賭神，都帶給我們一代人難以忘記的集體回憶。
《上海灘》許文強悲情黑幫人物 大時代展開盪氣迴腸愛情故事
1980年電視劇《上海灘》家喻戶曉，劇集以民國年間的上海為背景，周潤發飾演風度翩翩、重情重義的許文強，他陷入上海幫會情仇，同時與馮程程展開淒美的愛情故事。
劇中，許文強白色圍巾、頭戴帽子的型男形象，深入人心，成為許多劇迷的集體回憶。當年《上海灘》不單在香港掀起追看熱潮，更紅遍內地。許文強和馮程程的銀幕情侶形象，更是永恆的經典。
《親情》演活市井青年「木嘴輝」 口頭禪「係咁先，唔係咩呀！」
周潤發在《上海灘》的許文強斯文有禮、官仔骨骨，但同是1980年另一齣劇集《親情》中，他卻是性格草根、說話輕佻帶點玩世不恭的車房仔石暉（「木嘴輝」）。雖然兩劇的形象截然不同，但周潤發在《親情》的演出，同樣大受歡迎。
車房仔「木嘴輝」角色夠市井貼地，深入民心，其經常掛在嘴邊的「係咁先，唔係咩呀！」更成為當年的港人口頭禪。
《英雄本色》開創黑幫英雄片潮流 Mark哥重情義甘願犧牲
周潤發1985年離巢無綫電視，正式投身影壇，不過初時成績並不理想，更一度被稱為「票房毒藥」，直至1986年《英雄本色》憑Mark哥一角，才得以大翻身。
周潤發成功演繹幫派中人Mark哥對兄弟情義的堅持，以及在自身遭遇人生挫折後堅強不屈和自尊心，形象立體，義氣凜然。他標誌性的長外褸、常叼着牙籤，以及手持雙槍對決的場面，都令觀眾難以忘懷。
《秋天的童話》「船頭愛茶煲」 平凡人的真摯愛情故事
論周潤發主演的愛情電影，《秋天的童話》絕對是經典中的經典。他演活了在美國唐人街生活的「船頭尺」，為人不拘小節，但又不修邊幅。他跟留學當地的十三妹，性格、興趣等迥異，卻在相處過程中，漸生情愫，譜寫出一段真摯感人的愛情故事。
電影最後一幕，兩人在海邊餐廳重遇，店主「船頭尺」一句「Table for two?」，帶給觀眾無限想像空間。
《監獄風雲》掀港產監獄片風潮 阿正「我大聲唔代表我冇禮貌」
1987年，周潤發先以《秋天的童話》的「船頭尺」談情說愛，攻陷人心；其後再來一套充滿暴力的《監獄風雲》，掀起港產監獄片風潮。又是一年內創造兩個截然不同的經典角色。
電影中，周潤發飾演囚犯鍾天正（阿正），帶出監獄內部的黑幕和辛酸，同時顛覆了傳統中正派與反派角色的定位。他與獄警的鬥智鬥力，充滿張力，而其金句：「我大聲唔代表我冇禮貌」，亦成為港人的深刻回憶。
《賭神》開創賭術片熱潮 高進的冷靜與霸氣無人可敵
「賭神」等於周潤發，相信沒有人有異議。1989年上映的電影《賭神》，開創了賭神系列的傳奇電影，衍生《賭聖》、《賭俠》、《賭霸》以及《賭城風雲》系列等作品。
電影《賭神》中，周潤發不論演繹冷靜與霸氣的賭神高進，抑或意外失憶後的「朱古力」，都恰如其分，展現令人信服的演技。他將頭髮整齊向後梳起，身穿西裝行走時的瀟灑有型樣子，深深印在觀眾腦海中，而這也是他的賭神形象歷久不衰的主要原因。
《臥虎藏龍》奧斯卡最佳外語片 李慕白大俠風範暗藏兒女情長
2000年的《臥虎藏龍》是第一部獲得美國奧斯卡最佳外語片的華語片。戲中，周潤發飾演武功高強、聲名顯赫的李慕白，多場對打場面乾淨利落，又充滿美感，尤其竹林對戰的場面，畫面優美又不落俗套。
周潤發充分演繹李慕白因傳統倫理觀念、道德禮法、一直不敢跨越感情界線的掙扎，演技備受讚賞。
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