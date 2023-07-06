周潤發︱重溫《賭神》系列：回味港式「賭神宇宙」電影魅力

時隔7年，「賭神」周潤發終於回歸影壇喇！由發哥周潤發主演的電影《別叫我「賭神」》上映，主打溫情和家庭元素。發哥重返「賭途」，會否再次掀起「賭神」熱潮？ 大家入戲院欣賞發哥的新作前或後，不如一起再次回顧由他主演的《賭神》和《賭城風雲》系列電影，回味「型到爆」的「賭神」風采。

《賭神》票房港幣3,706萬 續集更佳 由王晶執導的《賭神》於80、90年代掀起了一股賭術片風潮，隨後製作的《賭神2》、《賭俠》和《上海灘賭聖》等同樣叫好又叫座，因而令王晶獲得「賭片之父」之稱」。要數當中的經典之作，必定是由周潤發主演的《賭神》，票房高達港幣3,706萬，而續作《賭神2》的票房（港幣5,253萬元）成績更超越前作，兩部作品均成為當年香港的票房冠軍。 後來，王晶與「賭神宇宙」中的「開朝元老」周潤發於《賭城風雲》三部曲再度合作，延續「賭神」的故事，同時也凸顯出發哥在「賭神宇宙」中的重要地位。

《賭神》系列｜揭開「賭神宇宙」的序幕 1989年上映的《賭神》，故事講述高進（周潤發 飾）是世界聞名的「賭神」，他接受日本黑幫上山的邀請，在香港與新加坡賭王陳金城在牌局上決戰。決戰前夕，高進不小心跌下山坡後失憶，被遊手好閒的刀仔（劉德華 飾）和其女友阿珍（王祖賢 飾）所救。刀仔發現高進有超卓的賭技後，便與阿珍帶着高進穿梭大小賭場，贏錢不斷。 另一邊廂，高進的堂弟高義失手誤殺高進女友Janet（張敏 飾），還想派人殺害高進，幸得上山的保鏢龍五（向華強 飾）相救。其後恢復記憶的高進，在決戰中戰勝陳金城，同時也揭穿高義的醜惡面目。最後「賭神」高進更收了陳刀仔為徒，並帶他去美國拉斯維加斯學習賭術。

《賭神2》｜成就發哥香港票房最高之作 1994年上映的《賭神2》主要演員有周潤發、吳倩蓮、梁家輝、邱淑貞和徐錦江等，故事講述「賭神」高進經歷過重重風浪，擊敗過無數對手後，已看透世情，無心戀戰，便決定退出賭壇，與妻子溫柔（張敏 飾）隱居法國巴黎，過着安穩的生活。 但野心勃勃的台灣東湖幫幫主仇笑痴蓄意消滅「賭神」，更為迫「賭神」重出江湖，不惜指使手下用殘酷的手段殺害了溫柔及其腹中胎兒，令高進悲痛萬分。由於高進曾答應臨終的妻子一年內不與任何人賭博，於是他便選擇遊歷大江南北，希望自己能減輕仇恨，誰知卻意外在千賭湖一行中認識到台灣女生海棠（邱淑貞 飾），二人不打不相識，後來高進在海棠的幫助下如願以償，擊敗並親手血刃仇笑痴，替妻兒報仇。