周祉君自認愛購物收藏：另一半唔接受，咪搵第二個

周祉君為今晚(12日)播出的ViuTV節目《晚吹 - 讓我一次買個夠》擔任嘉賓，帶了不少關於動漫《鐵拳浪子》的珍藏品，他自認有多少購物狂，家人也不管不了，他笑說：「因為佢哋本身都係購物狂，爸媽都係有好多收藏，呢樣嘢應該係屋企人遺傳畀我，我哋有時都會分享買咗啲咩，係一個共同興趣。如果另一半唔接受我嘅收藏習慣，咁咪搵嗰第二個囉，如果同得一個人一齊，就要包容對方所有，在對方現有身上建立將來，並不是去改變一個人，如果另一半真係唔接受， sorry你改變唔到我，因為嗰個係我嚟。」

周祉君帶上節目分享的有《鐵拳浪子》crossover 的G-Shock手錶、Converse鞋及啤酒等，亦有《鐵拳浪子》作家的親筆簽名拳套，他說：「對於《鐵拳浪子》嘅嘢，我係一個購物狂，我會願意花錢去買，或者一樣我想要嘅嘢，會諗盡辦法令自己得到。」他強調，現在出街不一定要購物，有價值才會花錢去買。