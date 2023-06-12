周祉君自認愛購物收藏：另一半唔接受，咪搵第二個

周祉君為今晚(12日)播出的ViuTV節目《晚吹 - 讓我一次買個夠》擔任嘉賓，帶了不少關於動漫《鐵拳浪子》的珍藏品，他自認有多少購物狂，家人也不管不了，他笑說：「因為佢哋本身都係購物狂，爸媽都係有好多收藏，呢樣嘢應該係屋企人遺傳畀我，我哋有時都會分享買咗啲咩，係一個共同興趣。如果另一半唔接受我嘅收藏習慣，咁咪搵嗰第二個囉，如果同得一個人一齊，就要包容對方所有，在對方現有身上建立將來，並不是去改變一個人，如果另一半真係唔接受， sorry你改變唔到我，因為嗰個係我嚟。」
周祉君帶上節目分享的有《鐵拳浪子》crossover 的G-Shock手錶、Converse鞋及啤酒等，亦有《鐵拳浪子》作家的親筆簽名拳套，他說：「對於《鐵拳浪子》嘅嘢，我係一個購物狂，我會願意花錢去買，或者一樣我想要嘅嘢，會諗盡辦法令自己得到。」他強調，現在出街不一定要購物，有價值才會花錢去買。
最值得收藏是自己
周祉君從小培養收藏習慣，最初是收集郵票，他說：「爸爸好鍾意收集郵票，當時佢叫我培養一個興趣，我宜家仲有細個嘅郵票簿喺屋企，養成咗呢個收藏嘅習慣。大學初期鍾意儲港產片VCD同DVD，電影周邊產品都會收藏，亦收藏好多漫畫書，宜家會收藏自己鍾意嘅漫畫周邊產品，令到我心動就會買。」
他自言憑感覺去決定收藏甚麼，沒考慮太多投資價值，他說：「有時收藏品會突然升值，例如我曾經試過買一副動漫啤牌，買返嚟二百幾蚊，最近提升左五六倍，我唔會諗投資行先，因為咁樣會好辛苦，我買返嚟係因為要滿足自己喜好。」節目的專家分析周祉君性格似《鐵拳浪子》的角色，將自己投射落角色，繼而為自己目標而奮鬥，像主角矢吹丈，為一個目標全心去做，成就自己的價值，周祉君說：「最值得收藏的是自己，最重是令自己有良好的感覺。」