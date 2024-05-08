周禮茂作品展｜張敬軒促成演出 周禮茂親解《談情說愛》創作過程

《新城唱好海洋公園音樂會 周禮茂作品展》於6月8日晚假座海洋公園怡慶坊舉行，只此一場，門票於今日(5月8日) 下午2時正開始發售。今次作品展請來15位歌手演出，包括：陳慧琳、楊千嬅、張敬軒、林奕匡、胡鴻鈞、葉巧琳、黃淑蔓、周吉佩、余宗遙、周子涵、黃明德、鍾柔美、詹天文、林智樂及孫漢霖，靚聲唱好經典，以答謝周禮茂一直以來對樂壇作出的貢獻。

周禮茂(Thomas)以嘉賓身份接受黎莉的《搵黎搞村》節目訪問，黎莉大爆今次《周禮茂作品展》的成功全賴一位「媒人」張敬軒促成。原來去年新城台慶音樂會上，軒仔向殿堂級填詞人周禮茂致敬，更公開提議Thomas盡快舉行作品展，還承諾一定會來唱歌。Thomas回憶此事時笑言：「我覺得死喇！唔知點算！後來我覺得又愛又恨，要摷返咁多作品，又要去揀！」

在30多年填詞生涯中，Thomas創作了逾700首歌，其中創作葉蒨文和鄭秀文合唱的《談情說愛》時，背後有段故。當年周禮茂與兩位同樣是殿堂級填詞人潘源良、林振強曾成立「三筆管」，就歌曲的版稅問題積極維護填詞人權益，因而跟潘源良結下不解緣份。二人突然興起填寫《談情說愛》大玩「歌詞問答題」，「當年冇WhatsApp嘛，我哋係你寫一句兩句，你想對方答就fax過嚟啦！」以一問一答方式，由兩位男子寫出兩位女子的愛情觀。

歌詞第一句「但願從沒有文字」更是由Thomas首先出句，原來這句歌詞別有心思，「因為一個叫鄭秀文，一個葉蒨文，如果冇咗文字，我哋兩個女人都唔會喺呢個世界，咁會係點呢？」