周秀娜化身Super Chrissie代言 挑戰動作戲施展港女十式

周秀娜(Chrissie)近日為UA亞洲聯合財務擔任代言人，拍攝廣告短片。雙方首次，Chrissie讚廣告商讓她自由「飛翔」圓夢。她說：「每個人都有Super Hero夢，我都唔例外，從小接觸唔同嘅漫畫與電影，例如細個睇《美少女戰士》；大啲就追睇Marvel、DC電影系列，最鍾意『神奇女俠』與『貓女』，幻想自己成為超級英雄，擁有超能力可以天空飛翔同穿越時空。」娜姐今次拍廣告，可以在空中自由飛翔，滿足她的一個英雄夢。

圓夢之旅玩得盡興，但化身Super Chrissie過程要衝破重重困難，「最困難係冇想過做Super Hero執行任務時要穿高踭鞋，加上唔少動作場面，都幾考功夫。而其中一個動作要凌空翻騰再落地，由於冇吊威吔，要動用全身肌肉去完成整套動作，我哋現場試咗多次，研究點樣一氣呵成呈現呢套高難度動作。」