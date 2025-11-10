周秀娜化身Super Chrissie代言 挑戰動作戲施展港女十式

周秀娜(Chrissie)近日為UA亞洲聯合財務擔任代言人，拍攝廣告短片。雙方首次，Chrissie讚廣告商讓她自由「飛翔」圓夢。她說：「每個人都有Super Hero夢，我都唔例外，從小接觸唔同嘅漫畫與電影，例如細個睇《美少女戰士》；大啲就追睇Marvel、DC電影系列，最鍾意『神奇女俠』與『貓女』，幻想自己成為超級英雄，擁有超能力可以天空飛翔同穿越時空。」娜姐今次拍廣告，可以在空中自由飛翔，滿足她的一個英雄夢。
圓夢之旅玩得盡興，但化身Super Chrissie過程要衝破重重困難，「最困難係冇想過做Super Hero執行任務時要穿高踭鞋，加上唔少動作場面，都幾考功夫。而其中一個動作要凌空翻騰再落地，由於冇吊威吔，要動用全身肌肉去完成整套動作，我哋現場試咗多次，研究點樣一氣呵成呈現呢套高難度動作。」
佩服古天樂魄力和眼光
娜姐又慶幸高難度動作戲壓軸才拍，沒有影響「港女十式」表情放題演出，並說：「雖然我唔係走可愛路線，不過擺出cute cute甫士可以靠演技，動作戲比表情放題難多，好彩高難度一幕壓軸先拍，事關我拍完場動作戲後，根本無法再做可愛表情。」
廣告以「能力越大 想法越大」為主題，由模特兒轉戰影壇後屢獲佳績的娜姐，當然非常認同，「有能力、有勇氣先有資格追夢，我覺得最能代表呢句金句嘅人，一定係老闆古天樂，佢有能力、眼光投資《明日戰記》，先能令香港科幻片有機會邁向國際，絕對係我榜樣！」談到心中的超級英雄，她則打趣說：「細個覺得爸爸係超人，依家就屋企隻貓，幫我清理好多昆蟲，無論小強、簷蛇或者甲蟲，都難逃佢哋出『貓爪』。」