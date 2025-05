林峯一連七場《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》於本月(22日)紅館正式開鑼。這亦是他相隔9年再度踏上紅館舞台,同門的周秀娜更為七場演唱會擔任特別嘉賓,拍住林峯一齊《Let's Get Wet》,二人大跳辣身舞,互相撫摸,性感指數爆燈!最近有網民在小紅書分享周秀娜日前步出紅館停車場與粉絲互動的影片,她大方分享任林峯演唱會嘉賓伴舞原因。