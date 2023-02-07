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娛樂
2023-02-07 15:49:37

周興哲抱抱粉絲派福利 預告紅館騷嘉賓有驚喜

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周興哲粉絲見面會變Mini Concert。

周興哲粉絲見面會變Mini Concert。

台灣歌手周興哲(Eric)日前假九龍灣國際展貿中心Rotunda 2舉行「Eric Chou The Moment Fan Meeting」粉絲見面會，與逾千名「小興星」(粉絲稱呼)近距離接觸大派福利，並演唱多首歌曲，令見面會頓變迷你演唱會。其間Eric與小興星大玩遊戲，有位幸運的小興星更獲得終極福利，坐在Eric旁邊，看著他自彈自唱，Eric唱罷更送上抱抱，令台下小興星瘋狂尖叫，羨慕到極點。

周興哲與粉絲們大玩「你問我答」、「包剪揼」等小遊戲。 周興哲抱抱粉絲們大派福利。 粉絲近距離聽周興哲自唱自彈，非常醉醉。

見面會變迷你演唱會

相隔5年再度來港的Eric，特地在舉行演唱會前大搞粉絲見面會，與逾千名小興星先來個熱身，期間Eric與小興星大玩你問我答、包剪揼等小遊戲，近距離接觸大派福利，除了，演唱說太多最後一堂課想知道你在想什麼外，還自彈自唱如果雨之後我很快樂永不失聯的愛多首作品，尾聲時更首次在港演唱怎麼了》，教粉絲們聽出耳油。

周興哲預告紅館騷會有嘉賓，將會很多驚喜。 周興哲與一眾歌迷大合照。

自爆曾被指是小丑

Eric將在本月2526日舉行「周興哲《Odyssey～旅程》巡迴演唱會香港站」，首次挑戰紅館四面台，他率先透露：「香港站會有滿多的驚喜，會有嘉賓。」出道8年的Eric在見面會中也剖白真我一面，說：「國小時常被人說我是個小丑，是我很喜歡搞笑，也有很多人認為我很Sad，其實Not，我是個很陽光、很開心的人，只是我很喜歡浪漫的旋律，套入一些歌詞，就會變成很Touching的歌曲。」他也提到：「歌曲拿不拿獎項不重要，最重要是能感動你們，所以將來會拿出更感動的作品給大家。」最後小興星們送上精美蛋糕，預祝Eric演唱會成功，Eric也與粉絲一同大合照，見面會也圓滿結束。

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