周興哲抱抱粉絲派福利 預告紅館騷嘉賓有驚喜

相隔5年再度來港的Eric，特地在舉行演唱會前大搞粉絲見面會，與逾千名小興星先來個熱身，期間Eric與小興星大玩你問我答、包剪揼等小遊戲，近距離接觸大派福利，除了，演唱《說太多》、《最後一堂課》、《想知道你在想什麼》外，還自彈自唱《如果雨之後》、《我很快樂》、《永不失聯的愛》多首作品，尾聲時更首次在港演唱《怎麼了》，教粉絲們聽出耳油。

自爆曾被指是小丑

Eric將在本月25、26日舉行「周興哲《Odyssey～旅程》巡迴演唱會香港站」，首次挑戰紅館四面台，他率先透露：「香港站會有滿多的驚喜，會有嘉賓。」出道8年的Eric在見面會中也剖白真我一面，說：「國小時常被人說我是個小丑，是我很喜歡搞笑，也有很多人認為我很Sad，其實Not，我是個很陽光、很開心的人，只是我很喜歡浪漫的旋律，套入一些歌詞，就會變成很Touching的歌曲。」他也提到：「歌曲拿不拿獎項不重要，最重要是能感動你們，所以將來會拿出更感動的作品給大家。」最後小興星們送上精美蛋糕，預祝Eric演唱會成功，Eric也與粉絲一同大合照，見面會也圓滿結束。