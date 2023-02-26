周興哲演唱會｜Eric兩度曬肌 G.E.M.現身即場教廣東話

台灣歌手周興哲(Eric)相隔5年再到香港開騷，一連兩場的《Odyssey旅程巡迴演唱會-香港》於昨晚正式開鑼，除了兌現承諾大曬肌肉，更邀請到久未在香港露面的鄧紫棋(G.E.M.)上台做嘉賓，非常驚喜！ Eric先以三首快歌打頭陣，首先唱出《That's all》揭開序幕，唱到第二首歌《說太多》時，他在煙火爆破中撕開上衣，赤裸上身邊跳邊唱，令在場的「小興星」尖叫連連，氣氛高漲。其後他以廣東話說︰「好掛住你哋！」又不時做出不同的心心手勢大冧粉絲。之後他便拿起結他自彈自唱多首作品，期間更謂︰「Hi Hong Kong，你好唔好，我非常想你了，非常愛你們。」

G.E.M.即場教講廣東話 Eric先後獻唱香港兩位歌神的作品，包括陳奕迅的《淘汰》及張學友的《她來聽我的演唱會》。他表示要唱一首自己從未在演唱會唱過的歌時，G.E.M.升至舞台與他合唱《別勉強》，G.E.M.的出現令全場大叫。唱畢之後，G.E.M.說︰「我以為你要唱廣東歌了，結果，你唱首《淘汰》你都不需要學廣東話！」引得全場爆笑。G.E.M.表示即場教他唱幾句陳奕迅的《明年今日》，當她唱完第一句後，立即問Eric知不知是哪一句，惟對方表示聽不明白是甚麼意思，她笑對方是「假Eason歌迷！」 之後G.E.M.再教他唱之後幾句，但就很快的把歌詞改為「明年今日，一定會再回來，紅館中等你」，之後再用國語重複一次俾Eric知，稱周興哲明年一定會再回到紅磡演出。Eric在台上大爆對方在彩排時，邊唱歌邊戴隱形眼鏡，令他大感神奇。之後G.E.M.獨唱去年發行的新歌《天空沒有極限》，再次大晒唱功。