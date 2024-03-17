周興哲澳門演唱會｜兩度脫掉上衣派福利 男粉絲大喊「老公」

周興哲《ERIC CHOU 周興哲Odyssey~旅程RETURNS 澳門演唱會2024》於過去周末一連兩晚假澳門最新最大銀河綜藝館舉行，Eric以其招牌式情歌歌單，於超高水準製作四面舞台演出，以呈現他的「情歌宇宙」予一眾小興星。 2024年的第一回巡唱演出，Eric特別準備了多套新歌衫，他在演唱會尾場， Eric在開首即送上《That’s All》、《說太多》及《Nobody But Me》三首作品，邊唱邊跳的他，更一度脫去上衣演唱，讓台下尖叫聲此起彼落。隨後，他跟台下打招呼道：「What’s up Macau? 很開心可以在四面台演出，因為四面八方都是小興星，今（昨）晚哪邊大聲就往那邊去！」一眾小興星聽罷當然瘋狂尖叫，逗得Eric高興道：「今（昨）天很High啊！」

音響一度出現故障 Eric分享了今次演出的心情，說：「2024年將會去好多城市，而澳門是第一站。看我演唱會，其實就像大型去KTV，大家有練習我的歌嗎？」接著他便唱出《想知道你在想什麼》，不過期間發生了小插曲，現場一度出現音響故障，不過Eric仍專業地繼續清唱，未有影響演出，不過向來要求高的Eric唱了半首歌以後，主動要求重新再唱過，小興星報以熱烈掌聲之餘，在接著的《怎麼了》也大聲地跟著唱和，氣氛熱烈，而熾熱的氣氛氹得Eric也很Hyper，興之所致，更拋了樽裝水到台下與小興星分享呢！ 昨晚小興星們都份外熱情，當Eric表示會朝著最大尖叫邊的一邊演唱時，全場尖叫聲即時此起彼落， Eric見大家這麼投入其中，他也忍不住拿起電話拍攝台下的每一張臉，他更指揮大家做起人浪，一場互動，也讓台上台下完全打成一片。

演唱會成大型KTV現場 一如Eric所言，演唱會也猶如KTV現場，每當前奏響起，都會換來小興星們歡喜若狂的尖叫，接著便是萬人大合唱，難怪Eric都不禁問大家：「我好奇平常大家去KTV會唱誰的歌？會唱我的歌嗎？我自己就會唱周杰倫的歌，而今（昨）晚我就想唱他的《擱淺》。」小興星們也彷如置身卡啦OK中邊聽著Eric唱K邊輕聲唱和，但唱至飇高音的部份，大家亦跟著引吭高歌，聲量澎湃又投入。