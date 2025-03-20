周芷慧關心「大佬」鄭中基離婚報道 韋羅莎Polly友人參加《造星6》畀定貼士 (有片)

《破·地獄》加長版已定4月4日在香港院線上映，今日安排片中全女班演員陣容到深水埗惜食堂社區中心，進行義工日活動，衛詩雅、周家怡、韋羅莎（Rosa）、劉若寶（Polly）、周芷慧（阿杰）身體力行，為公公婆婆派飯，五人異口同聲大讚好開心及好有意義！
韋羅莎今日來到現場，知道暑假亦有辦親子活動，打算之後再帶囡囡來一齊做義工，Rosa將於5月夥AK江𤒹生、王菀之、童童、白只、楊偉倫（阿卵）合演舞台劇《SUCK樂園》，她最近開始圍讀，4月正式開始每日排練，讀過劇本相當期待，她更自爆跟阿卵有好KAM情節，好難忍笑。ViuTV再辦選秀節目《全民造星VI》（全民造星6），並已展開海選，Rosa是上屆導師，而Polly與阿杰各屬兩屆的參賽者，三人表示均有朋友及以前學生報名參加。
鄭中基戒完酒激瘦
阿杰透露身邊有好幾位朋友參加，當中包括「機動娛樂」的舊戰友陸維德（Wade），早前已到她屋企練歌，並表示：「佢好緊張呀！我話都冇嘢輸你咪去囉！但我說你要有好強大嘅心，因為呢一世你都會記住。」Polly的男模友人亦有報名，笑言：「我叫佢你一定要練好歌同跳舞，唔得嘅話就做多啲facial。」阿杰與Polly均自爆好友們食飯及聚會時還會重看她們參加《造星》時的片段出來取笑，Rosa聽到即笑住問：「你哋啲朋友咩事？」至於阿杰被問到「大佬」鄭中基（Ronald）近況，直認Ronald消瘦了不少，阿杰表示：「因為佢嗰時去咗戒酒，戒酒返嚟之後瘦咗好多，但依家keep住有食番嘢，健康或者情緒上係好咗好嘅。」指Ronald不時會回公司跟他們談工作。Ronald被指已跟太太余思敏分開，提到兩人的離婚報道，阿杰坦言亦有關心大佬，她說：「有啊…因為我哋都唔係好知道發生咩事，跟住知道呢件事嘅時候，即刻問『大佬are you ok？』…其實佢私事好少同我哋講，都係佢自己處理啦，等佢處理好自己嘅心情，佢就回嚟。」阿杰指好少見過Ronald有負面情緒，爆他近期有創作新歌，期待大佬再有新作品推出。