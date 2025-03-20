周芷慧關心「大佬」鄭中基離婚報道 韋羅莎Polly友人參加《造星6》畀定貼士 (有片)

《破·地獄》加長版已定4月4日在香港院線上映，今日安排片中全女班演員陣容到深水埗惜食堂社區中心，進行義工日活動，衛詩雅、周家怡、韋羅莎（Rosa）、劉若寶（Polly）、周芷慧（阿杰）身體力行，為公公婆婆派飯，五人異口同聲大讚好開心及好有意義！

韋羅莎今日來到現場，知道暑假亦有辦親子活動，打算之後再帶囡囡來一齊做義工，Rosa將於5月夥AK江𤒹生、王菀之、童童、白只、楊偉倫（阿卵）合演舞台劇《SUCK樂園》，她最近開始圍讀，4月正式開始每日排練，讀過劇本相當期待，她更自爆跟阿卵有好KAM情節，好難忍笑。ViuTV再辦選秀節目《全民造星VI》（全民造星6），並已展開海選，Rosa是上屆導師，而Polly與阿杰各屬兩屆的參賽者，三人表示均有朋友及以前學生報名參加。