周華健與粉絲合照被批老到認唔出 女兒周厚恩婚訊疑曝光

周華健於本月初舉辦巡迴演唱會美國站時，被指皮膚現皺紋、臉色憔悴並擁有明顯的肚腩，難抵歲月痕跡。日前，有內地網民發文分享於餐廳野生捕獲周華健，又曬出合照，不過周華健外貌就惹起唔少迴響。

周華健活躍於90年代，唱出《刀劍如夢》、《難唸的經》、《花心》等無數經典作品，人氣直逼四大天王，被指係「天王殺手」。1986年周華健與美國籍太太結婚後，先後誕下大仔周厚安和女兒周厚恩，一家四口現居於美國。從網民分享嘅照片所見，周華健頭髮相當濃密，笑容滿臉，表現親切，但就有啲發福，引致大批網民留言指周華健老到認唔出，仲話與成龍和張學友撞樣，好似搵咗個周華健贗品合照咁樣。

網民覺得女兒似媽媽

有網民追問，周華健當時與誰用膳，發文網民則回應周華健與女兒周厚恩、女婿及兩個朋友一起，表示女兒似媽媽：「看就像白人，他跟我說了才知道那是他女兒、女婿。」言論之間，網民更透露周厚恩婚訊；周厚恩自細就對歌唱有濃厚興趣，曾於在學時期於校內自組樂團並擔任主唱，早年亦曾在周華健演唱會舞台上與爸爸合唱。周華健一向愛女心切，於女兒剛出生時已為她創作歌曲，仲特意將把作詞者註名寫做女兒周厚恩。周華健早前亦分享自己攬實女兒嘅照片，並寫道「終於要跟女兒道別了。」

周華健

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