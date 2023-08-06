周遊關西｜周奕瑋揭港人預約天婦羅店常甩底 受老闆委託︰唔好NO SHOW

日本是港人熱門旅行之地，周奕瑋過去亦拍過不少日本旅遊節目，推薦很多抵玩好食的地方，而且網民到訪過之後，都大讚周奕瑋無介紹錯。然而，因為節目效應，有不少小店因而多了港人幫襯，同時亦衍生問題，當中包括臨時no show，間接令餐廳在準備食材時大失預算。

周奕瑋︰ 唔好 No Show

周奕瑋今日(6日)在社交平台作出呼籲，希望大家可以「做一個有溫度嘅遊客、有溫度嘅顧客。唔好No Show，就算去唔到都聯絡返舖頭啦。」他指在節目《周遊關西》中曾介紹一間位於京都的天婦羅專門店，老闆向他表示，很開心很多人看過節目之後，到訪他的餐廳，然而就遇到很多人預約後未有出現的情況，「可能當中有部份大頭蝦唔記得咗，或者臨時行程有變嘅朋友，預約咗之後當日冇出現……但又無Cancel Booking……對於小店嘅營運來講，實在係會添加壓力㗎。」

善用預約app

此外，亦有人誤以為在社交平台私訊完，便以為成功預約，「老闆都希望我可以同大家講聲，佢哋嘅Facebook同IG DM係唔接受預約㗎，所以Send Direct Message係book唔到枱嘅。識日文嘅朋友可以用ぐるなび或者食べログ預約。(網上預約喺一個月前就可以book)」周奕瑋呼籲到訪的朋友如需要更改日子或取消預約，可找會日文的朋友，或酒店職員幫手。