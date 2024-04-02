呻兒子討厭Barbie Shakira撐《Barbie芭比》宣揚女權主義

47歲拉丁裔女歌手Shakira，近日接受雜誌《Allure》訪問，她大讚電影《Barbie芭比》所宣揚的女權主義訊息，她又指自己的兒子，對她說非常討厭電影Barbie這個角色，因為Barbie這齣戲令男人變得很無助，她說：「我正在養育兩名兒子，希望他們能夠尊重女性，同時會教導他們要堅強和自信。」

Shakira指，喜歡流行文化在不剝奪男性陽剛特質的情況下，賦予女性權力和保護，她說：「相信現代女性可以做任何事，而不失女性氣質。」雖然男性在社會中扮演一個重要角色，但Shakira強調，女性的角色不容忽視，她堅定地說：「男女之間在社會上從來都是互補，我們不能失去這種互補關係。」