呻兒子討厭Barbie Shakira撐《Barbie芭比》宣揚女權主義

47歲拉丁裔女歌手Shakira，近日接受雜誌《Allure》訪問，她大讚電影《Barbie芭比》所宣揚的女權主義訊息，她又指自己的兒子，對她說非常討厭電影Barbie這個角色，因為Barbie這齣戲令男人變得很無助，她說：「我正在養育兩名兒子，希望他們能夠尊重女性，同時會教導他們要堅強和自信。」
Shakira指，喜歡流行文化在不剝奪男性陽剛特質的情況下，賦予女性權力和保護，她說：「相信現代女性可以做任何事，而不失女性氣質。」雖然男性在社會中扮演一個重要角色，但Shakira強調，女性的角色不容忽視，她堅定地說：「男女之間在社會上從來都是互補，我們不能失去這種互補關係。」
《Barbie芭比》這部電影，去年在全球掀起一陣討論，指這部作品是否一齣女權主義電影。去年6月，美國新聞媒體《The Hollywood Reporter》就報道了業內人士對《Barbie芭比》，是否一部女權主義電影的看法。戲中扮演Dr. Barbie的演員Hari Nef就稱，「《Barbie芭比》的故事，講述社會對女性身體的看法和歷史，女權主義已經融這部電影中。」
而女主角兼監製瑪歌羅比(Margot Robbie)，則表示：「這部電影可能包含了很多元素，但不一定是完全是女權主義。」《Barbie芭比》去年全球上映，雖然在美國國內表現一般，票房卻大收14億美元，成為2023年全球票房冠軍。