命案｜入選柏林影展 Lokman楊樂文睇完首映打冷震

由金牌得獎班底杜琪峯、鄭保瑞、游乃海攜手製作的最新電影《命案》，昨晚（19日）於第73屆柏林影展舉行電影的世界首映禮，導演鄭保瑞攜同主演林家棟、MIRROR隊長Lokman楊樂文一同行紅地毯，並見證全球首映。首次參與柏林影展的Lokman形容是一種幸福，能在一個幾百人的電影院裡看自己演出，他直言，「打咗一個好長、好特別嘅『冷震』！」

好的開始 望能走得更遠

《命案》是MakerVille與銀河映像合作的首部電影，是唯一入選柏林電影節特別展映單元(Berlinale Special)特殊系列的香港電影，導演鄭保瑞表示：「好開心能夠帶《命案》來柏林電影節同國際嘅觀眾見面，睇到好多記者朋友同觀眾對《命案》都好感興趣，亦對 Lokman 同家棟嘅演出表示讚賞。對於這部電影來講，係一個非常好嘅開始，希望之後會走得更好更遠！」同為《命案》及《智齒》男主角的林家棟，多謝導演同電影公司，讓他能遠赴柏林出席國際首映禮，「確實與有榮焉，衷心祝福導演再創佳績。」