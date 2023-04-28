命案｜命定呢世冇獎攞？陳湛文都會繼續演 伍詠詩可撰擇享受過程(附訪問片)

每位演員都等待一個可發揮的角色，能夠發光發熱的機會。陳湛文(Peter)和伍詠詩(詩詩)在電影《命案》的戲份不算多，對新演員而言，能遇上杜琪峯、鄭保瑞和游乃海「鐵三角」組合，已是演藝生涯裡的成就解鎖，而兩人亦沒有浪費這大好機會，交出亮眼表現。戲中兩人命運交錯，埋身肉搏，詩詩更被陳湛文五花大綁，既要逼真又怕傷及對手，一綁一驚心，被問到拍《三夫》還是《命案》難，陳湛文笑言：「人生交叉點問題，點答都死！其實各有難度。」

五花大綁最深刻 陳湛文在《命案》演一位物理治療師，角色神秘，他透露，「在命運驅使下，我跟每一角色都有微妙相遇，是極暴烈的相遇。」其中一次暴烈相遇，是跟演年輕鳳姐的詩鳳詩拼過你死我活，兩人當年(2020年)拍戲經驗尚淺，獲劇組安排上課學演動作戲，詩詩表示，「你如何扮作被打得很痛，其實也是技巧。」陳湛文續說，「鄭保瑞導演對動作戲要求很高，我很緊張能否達標，最驚係要將詩詩五花大綁，要有逼真的力度，但過了火就會弄傷她。」這場戲在動作指導安排下，順利完成，反而他與楊樂文(Lokman)和林家棟的追逐打鬥戲，卻弄傷自己與Lokman，幸有前輩林家棟從旁調校，才逐漸拿捏逼真與安全的平衡。

讚嘆家棟腦袋 分拆多個電影世界 兩人初次與鄭保瑞導演和林家棟合作，獲益良多。詩詩坦言，瑞導一視同仁，不會優待女演員，但當她一臉疑惑想得入神時，也關心問候，「其實瑞導很溫柔，跟他拍的電影很大的反差，會令你感安心。」詩詩演年輕、思想簡單但已飽歷滄桑的鳳姐，角色不易拿捏，感激家棟樂意提點，「有場戲家棟幫我算命，好難演，我跟導演、家棟和Lokman試了很多感覺和選擇，導演不斷提我如何捉住角色，「我拍了很多次，家棟每次都肯跟我對戲，當然有前輩跟我一起試是好事，但令我覺得不好意思，想盡快達到要求，大家才能收工。」陳湛文點頭認同，家棟演神經質的玄學大師角色更複雜，很擔心自己會耽誤他，「家棟同時要拍幾部電影，但他的腦袋可分拆不同電影世界，我們要學習如何在同一時間，跳出跳入不同戲種。」詩詩補充說，家棟在片場培養情緒的認真態度，為一眾後輩起示範作用。

享受過程 不被打沉 戲裡大師為詩詩算命，預測她未來幾十年都灰爆，年老才有財運。問兩人相信算命改運嗎？他們均認為世事有既定安排，但人的選擇仍可帶來變數，詩詩淡然道，「你改變不了好多，但可改變自己的選擇，《命案》跟我的價值觀頗相似，導演話呢套係勵志片。」陳湛文舉例說，人類是生命共同體，面對3年疫情，雖然集體感染仍是無可避免，但仍可注重個人衛生減低風險。詩詩就以演藝路作比喻，「好多人認為這條路好崎嶇難走，難以預測將來發展，幾時遇到好角色和機會，全部都是緣分，只能繼續堅持。假如要等到60歲才有獎，我仍可選擇享受過程。」她認為歸根究柢，最終看你有幾鍾意，「難免遇上樽頸位，可能不可被打沉，有句說話是睇你走幾遠，若能繼續演下去，能夠回頭看就叻。」

冇工開 兜路也有風光 《命案》是陳湛文繼《三夫》後的第二套電影，等了逾兩年才等到電影公映，先後憑《三夫》和《飯戲攻心》入圍金像獎最佳新演員和最佳男配角，兩度與獎項擦身而過，問他如果命定要等到60歲才有獎，仍會堅持做演員嗎？他答道，「我甚至想過，假如這世上沒有頒獎典禮，我會否繼續演戲？我追求甚麼？其實所有獎項都是橫空而降，或是為鼓勵同業，即使講到明我冇獎，都會繼續演，因為我做演員不是為獎項，而是演戲可讓我沉澱和淨化心智。每次遇到不同角色，經歷不同歷程，已是最好的禮物。」他續說，即使參演作品劣評如潮，演員的寶貴學習經驗，才是真正的獎品。在疫情期間，陳湛文曾在主題樂園做兼職演員，但最後仍回到演戲路上，「即使擺明前路短期內很難走，可能要兜路，我會形容為兜路也有兜路的風光。我覺得每階段都有不同目標，最重要知道自己心中有團火，即使只像火舌般微小，我也會盡量保存。」 文：Grace 攝：林俊源 伍詠詩 髮型：Candace [email protected] 化妝：Sakura Chow(IG: @sakura.c_official） 服裝：Sandro 陳湛文 髮型及化妝：Lisa C. Makeup Art 服裝：CLUB MONACO + New Balance 眼鏡：eye’s Buddy