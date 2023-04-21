命案｜楊樂文Lokman拍到心身俱疲如虛脫 想挑戰演性小眾或扮女生

由杜琪峯監製、鄭保瑞執導(瑞導)、游乃海編劇鐵三角組合聯手打造的《命案》，作為銀河映像與Makerville首部合作的電影，由影帝林家棟與MIRROR隊長楊樂文(Lokman領衝主演，Lokman演變態嗜血甚至有殺人慾望的餐廳少東，「零偶包」的演出教人刮目相看，跟演篤信命理改運的神經質玄學大師的家棟，初次合作即能迸發1+1大於二的化學作用，再次展現「銀河映像，超乎想像」的特色。Lokman感激家棟和導演教他感受現場，「若你相信當下，自然產生很有生命力的來回，就能擦出火花。」

相信拍檔 感受當下 鄭保瑞導演以「變態」馳名，《智齒》、《狗咬狗》等皆令演員吃盡苦頭，問Lokman可曾擔心被「虐待」？他直言由接劇本到正式拍攝，只是一星期內的事，忙於為角色準備，根本沒時間擔心。當他拿著寫滿筆記的劇本到現場，才真正體驗銀河風格，瑞導要求的是活生生，沒怎麼設計的演出，「他們教我去相信劇本、導演、對手和場景，他們很講求當下，即使做了很多功課可丟棄，反而要感受當下那場戲想表達甚麼，對手說甚麼。」他要做的就是好好記住導演「收貨」時的感覺，慢慢累積對角色的理解。戲裡的Lokman身形暴瘦，經常面目猙獰，既被老差骨(吳廷燁飾)追捕，又要接受大師的「改命」奇法，他坦言心身俱疲，比在《繩角》演拳手更難熬，「係你幻想不到的辛苦，拍《繩角》演拳擊手，受過訓練懂怎樣用力，但這次演《命案》是精神或體力都歇斯底里，將生命扔出來，每日拍完都很疲累，(虛脫？)是啊！」

連唔到戲 幸有家棟點醒 《命案》是Lokman繼《狂舞派》系列後主演的電影，當時還未拍《IT狗》、《繩角》等劇集，演戲經驗尚淺的他與向來嚴謹的影帝林家棟大演對手戲，卻未見怯場，有幕兩人唸《大悲咒》的幽默戲,碼，更令全場拍案叫絕。他坦言起初真的被家棟的氣場震懾，心底想向前輩請教，但擔心自己的提問太愚蠢，又拍打擾對方沉思，「要時間慢慢解開這些鎖，逐步走向前，當他見你走前一步，就會再和你多傾談。」他分享一次深刻的體驗，「有場戲我見完伍詠詩(演年輕鳯姐)，產生好強烈的情緒，但隔了幾天才拍後面那場戲，我連接不到情緒，怕阻礙大家時間，好亂又擔心，後來家棟出聲問，『記唔記得上次拍完那場戲，你似隻喪屍，現在點會咁清晰？』這一句提醒了我！我覺得他先讓我嘗試，做不到才會提醒。」Lokman從家棟身上學到的不只是演戲技巧，還有待人處事的態度、如何與對手互動等。

螻蟻都可有選擇 Lokman形容角色充滿鬱結很可憐，對殺戮和血腥，有身不由己的慾望，旁人不明白，更要面對四方八面的責罵，一度怨天尤人。Lokman自言，年少時也曾感不忿氣，埋怨缺乏機會，蠻衝硬碰，「用氣焰的外殼包裝內心的不滿，覺得我係掂，全是別人的錯。」隨著年紀漸長，發現與其自怨自艾，倒不如轉換角度，問問自己可選擇怎樣做。去年的演唱會事故，為MIRROR帶來的沉重打擊，Lokman認為事情已回不到過去，最重要是當中的反思和學習，「問點解在這時發生這事？我覺得冇得問點解，問都問唔到，惟有就如我們之前所說，與它共存，從中學習如何令這麼極端和嚴重的事情不再發生。」《命案》的主題圍繞宿命與選擇，電影提問的是若你可自決會如何選擇，往往你選擇完又不如所願，人可以如何面對？片中有一幕是螞蟻在水中掙扎，Lokman不諱言人如螻蟻，每日營營役役過活，「有人會選擇如常工作，吃得飽足就可，若不甘於這樣，就以行動去改變，可能最後結果都係一樣，但你在過程中做了不同選擇，再看回整件事都不同了。」