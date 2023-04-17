命案｜Lokman楊樂文擔大旗全公司出動造勢 MIRROR+ERROR+P1X3L力撐

由林家棟及MIRROR隊長楊樂文(Lokman)主演的《命案》今日舉行首映禮，監製及編劇游乃海、監製朱淑儀、導演鄭保瑞、編劇李春暉，聯同有份參演的吳廷燁、陳湛文、伍詠詩、黃文慧、黃呈欣、陳佩思等均有出席。由於此片為MakerVille與杜琪峯的銀河映像合作的首部作品，為隆重其事，除了邀請多位導演，MakerVille旗下藝人均有到場支持，當中包括MIRROR、ERROR、P1X3L還有嘉賓如劉江、李司棋、龔慈恩、蘇玉華、潘燦良、呂頌賢、林雪及周國賢等，現場星光熠熠。

拍10 takes導演要最初版本 今次是Lokman第三部電影作品，他坦言經驗不足，不知道自己的表現如何，每次都會等導演給予評價，才再拍下一部份。他稱有一次要用兩句對白去解讀自己的身世，講了很多次都未能達到導演要求，近乎拍了10 takes。他說︰「當我講到呢兩句對白，個人又被個角色帶住自己，搞到谷住谷住，連自己都頂唔順，要出去抖抖，流咗兩滴眼淚。」他指這場戲最後導演選了第一次的版本，對方也有把不合要求的版本給他看，好讓他了解問題所在。他說︰「睇完又明點解用嗰個版本，但又唔識講俾大家聽。」

感謝MIRROR齊撐場 提到林家棟表示希望可以再與他合作，Lokman笑稱不會被他們今次的要求嚇怕，自己也想與他們再次合作，「因為佢哋拍得好仔細。」他亦很期待觀眾的反應。問到會否擔心MIRROR十一子因其角色而怕了他，Lokman笑言是好事，好讓他以後不用再大聲跟他們說話，「好感激佢哋百忙之中抽空支持我。」