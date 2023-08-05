咁你都唔識｜馮盈盈分不清珍珠雞糯米雞 黃庭鋒畀爸爸嫌完渣再獲封「敗家仔」

由鄭詩君(C 君)、「自稱 J2 一姐」的黃紫恩(Jojo)、「女版 金剛」謝嘉怡(Lisa)擔任主持的遊戲問答資訊節目《咁你都唔識》，昨晚(4 日)一集邀得的三組嘉賓有，黃庭鋒加精靈黃爸爸 TK、 馮盈盈(FYY)與湯兆昇博士的「雙湯學是學非組合」，及林鈺洧與中一認識至現在的閨密好友Winnie。

本集兩位素人是亮點，當中尤以黃爸爸最搶。庭鋒出場時笑指帶爸爸上節目齊齊玩全因「唔忿氣」:「佢好鍾意睇我 Game Show，佢次次都話我渣，我就回佢:『咁勁你玩吖』。」黃爸爸聞言即口甜舌滑回應:「我係庭鋒 Fans，叫到一定支持。」之後，黃爸爸在整個節目中愈戰愈勇，尤其去到第三部分的搶答環節更如有神助般「百答百中」；黃爸爸見識廣博度令 C 君大感佩服，直接封他為節目 MVP; 反之答題目錯到離晒大譜的庭鋒，則被冠以「敗家仔」惡名。最終庭鋒在「虎父」TK 神助攻下，以大比數拋離其餘兩隊勝出，與黃爸爸 溫馨影「畢業相」。至於林鈺洧好友 Winnie，不講不知道原來已是三子之母;雖 然 Winnie 表現怕醜又低調，但甜美笑容及傻乎乎氣質甚有入屋潛質。