和你生活live｜四本地樂隊KOLOR YELLOW The Hertz Nowhere Boys開騷撐茶記小店 盼多支持本土傳統免被消失

由和記餐廳主辦、「結他神」Jason Kui、本地樂隊The Hertz、Nowhere Boys、YELLOW和KOLOR聯合演出的《和你生活Live》音樂會，前晚(26日)於麥花臣場館圓場結束。開騷前，幾位樂隊成員潛入觀眾席扮演茶餐廳員工，與觀眾互動為演唱會揭開序幕，Jason Kui打頭陣一口氣連續表演5首作品，炒熱全場氣氛，然後四支本地樂隊逐一出場。 感謝觀眾仍肯俾錢睇 Band Show 緊接出場的新晉樂隊The Hertz，先以出道作《阿喪》與樂迷打招呼，接著唱出《Now Here, Man!》和《妖》，由於Serrini要擔任林家謙演唱會駐場嘉賓，今次The Hertz首度獨力演唱《妖》。主音Herman受訪時形容是「Uncrossover」版的《妖》，是應TG群組的粉絲要求的選曲，他自言有點緊張但又很興奮，「上次演唱會在Music Zone，今次首次在較大的場館表演。好多謝觀眾仍然肯俾錢睇Band Show，這是好難得的事！」向來我歌唱我心，他們表示，今次音樂會的歌單已代表他們的心聲，唱《千世書》時更在台上屏幕播放MV，望能讓觀眾對歌曲有更深刻體會。

懷念密密開騷的日子 第二支出場樂隊是上月於麥花臣開騷的NoWhere Boys，他們首先唱《天外飛仙》，亦有唱為MIRROR成員Anson Kong作曲的《信之卷》，當唱到《無處遊人》時，跟KOLOR的結他手羅斌crossover，全場high爆，緊接唱2022特別版的《和記狂想曲》，氣氛更為高漲。五人受訪時興奮宣告集郵成功，皆因先後與不同的結他高手Battle，包括RubberBand 的阿正、太極樂隊的Joey Tang和Jason Kui等，今次有幸跟羅斌jam歌，再次成就解鎖。主音Van表示，很久沒有演出band友雲集的festival，希望盡快能回復疫情前，密密開騷的年代，今次持地選唱特別版《狂想曲》送給記餐廳老闆Cherry，「我哋認識佢之前，佢已經改編咗我哋一首歌，就是特別版的和記狂想曲。」鼓手Nate更特地穿演唱會的藍色戰衣和戴上發光腳環上台rap唱，他笑言要以一身型爆look讓大家影相。主音Van表示：「在疫情下，做音樂已經好慘，做餐廳可能更加慘，有不少餐廳面臨結業，希望大家多支持，否則好多本地傳統或好值得欣賞的東西會流失，呼籲支持小店，Local餐廳和樂隊同樣值得支持。」