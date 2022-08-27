和你生活Live｜Jason Kui去黃大仙為阿Mo祈福 籲給MIRROR時間沉澱

由和記餐廳主辦昨晚(26日)於麥花臣場館舉行的《和你生活Live》，有「結他神」Jason Kui、本地樂隊The Hertz、Nowhere Boys、YELLOW和KOLOR聯合演出、 在粉絲的熱情歡呼聲下，已圓場結束。演唱會由Jason Kui打頭陣，一口氣連續表演5首作品，包括首度Live演出的新作《Thundershine》，以及他的首支單曲《Pixel Invasion》，並找來新的樂隊拍檔聯合Jam歌，high爆全場。
可惜無緣與小肥表演
Jason Kui在開騷前接受本報專訪，他表示與和記餐廳的老闆Cherry認識多時，毫不考慮就答應演出。由於已很久沒有做騷表演自己作品，今次正好為9月底的《Six-String Journey to the west結他西遊》個人音樂會作熱身，不過今晚原定與小肥合作《假使世界原來不像你預期》的環節臨時取消，有點可惜，「我與小肥認識多年，經常見面，但冇乜機會在台上合作，今次係首次名正言順同台演出，因為小肥臨時無法到場而取消。」
Band友崩潰盡爆心中情
作為目擊MIRROR紅館演唱會意外的結他手，事隔一個月踏台表演solo歌曲，Jason Kui表示，心情還可以，因為之前亦有為側田演唱會擔任樂手，多年來已習慣台上表演，今次意外是個別事件，故不太擔心，最重要是各人專注自己的崗位，一切安全至上。他坦言，「跟阿Mo(李啟言)認識多年，經常在後台或不同演出碰面，今次實在太不幸，整隊Band都崩潰，惟有為阿Mo祝禱，每星期至少去一次黃大仙為阿Mo上香，真心，可做到的就做。」問到合作樂隊成員如何調整心情，他表示：「幸好整隊crew很團結，如果自己匿埋，就很難平伏，我們整隊band事後有聚集一齊，如果唔講就不會解到這結，講到舒服為止。」
與MIRROR心照
Jason Kui亦是MIRROR去年演唱會的結他手，與MIRROR成員多次合作，他表示也有問候部分MIRROR成員的狀況，「其實大家心照，已合作好多個騷，最緊要這段時間讓他們休息，即使我們隊Band不是直接單位，都需要時間沉澱和沖淡一切，何況是MIRROR咁直接的單位，給他們多點時間。」