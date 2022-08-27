和你生活Live｜Jason Kui去黃大仙為阿Mo祈福 籲給MIRROR時間沉澱

由和記餐廳主辦昨晚(26日)於麥花臣場館舉行的《和你生活Live》，有「結他神」Jason Kui、本地樂隊The Hertz、Nowhere Boys、YELLOW和KOLOR聯合演出、 在粉絲的熱情歡呼聲下，已圓場結束。演唱會由Jason Kui打頭陣，一口氣連續表演5首作品，包括首度Live演出的新作《Thundershine》，以及他的首支單曲《Pixel Invasion》，並找來新的樂隊拍檔聯合Jam歌，high爆全場。

可惜無緣與小肥表演

Jason Kui在開騷前接受本報專訪，他表示與和記餐廳的老闆Cherry認識多時，毫不考慮就答應演出。由於已很久沒有做騷表演自己作品，今次正好為9月底的《Six-String Journey to the west結他西遊》個人音樂會作熱身，不過今晚原定與小肥合作《假使世界原來不像你預期》的環節臨時取消，有點可惜，「我與小肥認識多年，經常見面，但冇乜機會在台上合作，今次係首次名正言順同台演出，因為小肥臨時無法到場而取消。」