和你生活Live｜KOLOR Jason Kui YELLOW The Hertz下月麥花臣開騷

和記餐廳不僅是地道茶記，更致力推動香港藝術文化，包括音樂，本土手作，塗鴉和插畫等，還不時搞騷，由灣仔店的小型busking表演開始，到今次第52場音樂會「和你生活Live」，將會移師到旺角麥花臣場館舉行。

am730有幸成為和記餐廳的媒體夥伴，「和你生活Live」已定8月26日舉行，和記日前已宣布找來數個音樂單位助陣，包括KOLOR、Jason Kui、YELLOW、The Hertz，票價分為$580及$480兩種，門票已於KKTIX開賣。是次音樂會集合一眾良心音樂人，除了2005年組成的KOLOR最為人認識外，YELLOW野佬同樣歷史悠久，從當年野仔到10年前改名野佬，雖然組合一度解體，但在2018年重組，見證了香港最難捱的日子。至於Jason Kui則是本地著名樂手，多次以個人身份開騷，更有跟國際知名品牌合作的經驗。另外，五位一體的The Hertz近年成績有目共睹，新歌《So Deep!》反應相當理想，更打進903專業推介榜，榮登上星期榜中亞軍位置，是繼《千世書》後再次有歌曲打入三甲。

[和記餐廳 - 和你生活LIVE 2022]

日期 : 2022年8月26日

地點 : 麥花臣場館

時間 : 晚上 7 時恭侯，8時開席