和解在後｜獲梁朝偉點名大讚 岑珈其：受寵若驚 爆老婆係ToNick忠粉

出道15年的岑珈其，近年常見於不同的影視作品，在觀眾心目中早已是實力派演員。從小角色到在電影《非同凡響》、《緣路山旮旯》擔正做男主角，憑綜藝節目《膠戰》的「爺爺」形象成功入屋，早前他跟影帝梁朝偉於莊文強執導的電影《金手指》(未上映)合作，更獲梁朝讚好厲害，勤力為角色做足準備，咖其提起仍難掩興奮心情，他更分享險些錯失合作機會的小插曲。問到現階段是否演藝事業收成期？珈其表示感恩，「開心，原來努力係冇白費，但若你問我是否成功、收成期？我真係唔敢講，我只能感恩，我仍能在這行生存，我能繼續有戲拍，已經好感恩。」

勇於表達己見 免後悔 珈其在昨晚(14日)大結局的ViuTV劇集《和解在後》中，演不敢表態的寡言調解員「信立」，他直言，本身是很有主見的人，跟角色性格大為不同，「他不是沒自己想法，只是不表達，所以幾適合我演這角色的情緒，因為我好有自己想法，每次聽到調解個案事主的奇怪對白，都要收起不出聲。」珈其向來習慣當面講清講楚，「縱使講了我的意見，有機會和對方吵架，我寧願講都唔想屈住，我好怕後悔。」他坦言年輕時性格較火爆，試過因意見不合發生衝突，「以前很容易生氣，會跟人吵架，但長大了會控制情緒，不會隨便發脾氣，《膠戰》只是綜藝效果。」由於傾向化解誤會方罷休，故甚少因此與人反目。 作為演員，珈其認為有責任跟導演表達對角色的見解，雙方討論才能令角色更立體，故此勇於表達意見，「不過以前較固執，想保持自己的想法。其實只要虛心表達，即使意見不合用，都沒試因此捱罵。歸根究底，作品是導演的，他有最終話事權，應該尊重。」

怒打囝囝屁股 太太做調解 《和解在後》是趙善恆(恆導)首套自導自演的劇集，以單元劇形容呈現各式各樣調解個案，藉溝通化解誤會，大結局一集具體呈現網絡審判，當中如何在被扭曲的制度中生存的題旨，發人深省。珈其表示，「很多誤會，都因彼此缺乏溝通的個人感受，香港人生活都很繃緊，真的要放鬆些，別為小事太執著，最緊要溝通。」話雖如此，日常生活的溝通諒解，仍是一門高深學問，尤其面對最埋身的家人，「愛妻號暖爸」珈其坦言，兩歲幾的兒子「臻殝」跟年少的自己一樣火爆兼滔滔不絕，教導兒子成為他的大考驗，「我不是一來就罵，但有時他真的會惹怒我。記得有晚叫他刷牙睡覺，他刷完牙但堅持不肯漱口，還很忟憎地踢倒了一杯水，弄得滿地水，於是我很嬲打他屁股。」事後要太太充當兩父子的調解員。

與恆導同有一個演員夢 原來珈其與恆仔識於微時，珈其自爆「黑歷史」，「我們的緣份始自以前我參與的男子組合《Play Time》，他曾幫我們的歌作曲和填詞，當時未真正認識，只是網上交流，直至某次在馬來西亞一起拍戲，發現大家的夢想是做演員。」珈其在恆仔首部個人執導的電影《一秒拳王》客串，這次是恆導首部自導自演的劇集，當然是參與其中，原來恆仔起初擔心他太忙，不敢找他演戲份重的角色，「係我死纏爛打，請求他俾我一齊玩。」他更大爆老婆是恆仔所屬樂隊ToNick的粉絲，「太太鍾意他們的歌，ToNick曾在她讀的中學表演，我經常跟恆仔說笑，好羨慕他，太太好鍾意他。他就話多謝，只係鍾意我們的歌，ToNick每次開演唱會，都必會為我們預留門票。」