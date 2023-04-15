和解在後｜獲梁朝偉點名大讚 岑珈其：受寵若驚 爆老婆係ToNick忠粉

出道15年的岑珈其，近年常見於不同的影視作品，在觀眾心目中早已是實力派演員。從小角色到在電影《非同凡響》、《緣路山旮旯》擔正做男主角，憑綜藝節目《膠戰》的「爺爺」形象成功入屋，早前他跟影帝梁朝偉於莊文強執導的電影《金手指》(未上映)合作，更獲梁朝讚好厲害，勤力為角色做足準備，咖其提起仍難掩興奮心情，他更分享險些錯失合作機會的小插曲。問到現階段是否演藝事業收成期？珈其表示感恩，「開心，原來努力係冇白費，但若你問我是否成功、收成期？我真係唔敢講，我只能感恩，我仍能在這行生存，我能繼續有戲拍，已經好感恩。」
勇於表達己見 免後悔
珈其在昨晚(14日)大結局的ViuTV劇集《和解在後》中，演不敢表態的寡言調解員「信立」，他直言，本身是很有主見的人，跟角色性格大為不同，「他不是沒自己想法，只是不表達，所以幾適合我演這角色的情緒，因為我好有自己想法，每次聽到調解個案事主的奇怪對白，都要收起不出聲。」珈其向來習慣當面講清講楚，「縱使講了我的意見，有機會和對方吵架，我寧願講都唔想屈住，我好怕後悔。」他坦言年輕時性格較火爆，試過因意見不合發生衝突，「以前很容易生氣，會跟人吵架，但長大了會控制情緒，不會隨便發脾氣，《膠戰》只是綜藝效果。」由於傾向化解誤會方罷休，故甚少因此與人反目。
作為演員，珈其認為有責任跟導演表達對角色的見解，雙方討論才能令角色更立體，故此勇於表達意見，「不過以前較固執，想保持自己的想法。其實只要虛心表達，即使意見不合用，都沒試因此捱罵。歸根究底，作品是導演的，他有最終話事權，應該尊重。」
怒打囝囝屁股 太太做調解
《和解在後》是趙善恆(恆導)首套自導自演的劇集，以單元劇形容呈現各式各樣調解個案，藉溝通化解誤會，大結局一集具體呈現網絡審判，當中如何在被扭曲的制度中生存的題旨，發人深省。珈其表示，「很多誤會，都因彼此缺乏溝通的個人感受，香港人生活都很繃緊，真的要放鬆些，別為小事太執著，最緊要溝通。」話雖如此，日常生活的溝通諒解，仍是一門高深學問，尤其面對最埋身的家人，「愛妻號暖爸」珈其坦言，兩歲幾的兒子「臻殝」跟年少的自己一樣火爆兼滔滔不絕，教導兒子成為他的大考驗，「我不是一來就罵，但有時他真的會惹怒我。記得有晚叫他刷牙睡覺，他刷完牙但堅持不肯漱口，還很忟憎地踢倒了一杯水，弄得滿地水，於是我很嬲打他屁股。」事後要太太充當兩父子的調解員。
與恆導同有一個演員夢
原來珈其與恆仔識於微時，珈其自爆「黑歷史」，「我們的緣份始自以前我參與的男子組合《Play Time》，他曾幫我們的歌作曲和填詞，當時未真正認識，只是網上交流，直至某次在馬來西亞一起拍戲，發現大家的夢想是做演員。」珈其在恆仔首部個人執導的電影《一秒拳王》客串，這次是恆導首部自導自演的劇集，當然是參與其中，原來恆仔起初擔心他太忙，不敢找他演戲份重的角色，「係我死纏爛打，請求他俾我一齊玩。」他更大爆老婆是恆仔所屬樂隊ToNick的粉絲，「太太鍾意他們的歌，ToNick曾在她讀的中學表演，我經常跟恆仔說笑，好羨慕他，太太好鍾意他。他就話多謝，只係鍾意我們的歌，ToNick每次開演唱會，都必會為我們預留門票。」
一口氣介紹七個人身世
珈其今年有不少作品陸續上演，包括與梁朝偉合作的《金手指》，更在梁朝偉入行40周年的節目《人生半山腰》中獲點名大讚，梁朝偉在節目中被莊文強導演問到，對新生代演員的印象，梁朝偉說做演員勤力很重要，並主動提到有位演員很厲害，事前很用心做功課，肯下苦功背一大段對白，莊文強指出這位演員是岑珈其，梁朝偉答道有留意珈其演的作品。問珈其可知被讚？「有粉絲私訊恭喜我，替我高興，我起初也疑惑是甚麼事？之後他傳送截圖給我才知道。」他憶述拍那場是群戲，他要一口氣介紹七個人的名字、公司背景和家族，由於要記很大段對白，為免NG會連累到大家，花了不少時間背熟對白，幸好同場的何啟華(阿Dee)、陳家樂、肥腸(徐浩昌)、胡子彤、楊天宇等都是老友，事前找他們練習對戲，總算沒有因他說錯對白而NG。
向影帝表白
獲梁朝偉和莊文強讚賞，珈其仍難掩興奮之情，「超開心，愛寵若驚，和家人和太太分享，太太好開心讚我叻，感覺好sweet，她叫我繼續努力，證明有人看到。」他還分享一段小插曲，由於拍攝期間疫情嚴重，每天都要做嚴謹的檢測，而他首天開工道遇上陽性檢測，要往化驗診所再檢驗，等候結果的幾小時，內心忐忑不安，「家有老婆和兒仔，如果證實受感染 就不能回家，不能傳染給老婆和兒子，若要接受隔離就不能拍戲，便會錯失這大好機會，那時頭都爆！我真是很感謝莊文強導演，他叫我放手，堅定說不會換走我。」幸好是假陽性，珈其重返劇組那天，正是跟梁朝偉演對手戲，「他好nice，問候我情況，說假陽性也還不錯，但我話好唔不開心，坦白跟他說：『因為不能跟你拍戲，對我來說是很珍貴，多一日就是多一日，能夠和你一齊對戲。』他回應話，不緊要，日後可多合作。」真誠表白，場面非常搞笑。
文：Grace 攝：蘇文傑
服裝：Original80s(皮褸), Levi’s (牛仔褲), Dr. Martens(鞋)