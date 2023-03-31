和解在後｜蘇雅琳首拍劇做女主角 Ivy So自爆演談情戲勁尷尬

出道一年的 COLLAR，成員主持綜藝節目或單飛出solo，各有不同發展。Ivy So(蘇雅琳)則先向演員路進發，在ViuTV新劇《和解在後》演初出茅廬的調解員，首次拍劇就擔正演女主角，她坦言起初無從入手感壓力，事前特地上戲劇課，並為角色寫詳盡筆記，最考起她是拍感情戲，不過，經過今次實戰體驗，Ivy卻公開表示想做偶像愛情劇女主角。

初見趙善恆勁興奮 《和解在後》由趙善恆執導兼主演，Ivy 與恆導拍戲時，一度被誤會兩人拍拖，問到與恆導合作的感受時，Ivy自爆起初根本不知劇集由恆導主理，當試鏡看到他後，要盡力壓抑自己的興奮心情。她表示，「我人生中第一套入戲院看的港產片是《救殭清道夫》。」她大讚恆導隨和冇架子，是樂於教人的好前輩，不時會跟她分享入行經歷，又願意借band房給她練習打鼓。

為角色下苦功 劇集已於本周一(27日)開播，Ivy獲拍檔兼導演趙善恆大讚肯搏肯捱，並不像初次演戲，向來親和力強的她，演技自然，普遍獲網民正評。不過，Ivy自評表現剛剛合格值60分，回想在3個月的拍攝期裡，首五分一的時間在摸索拍劇是怎麼一回事，初看劇本無從入手的感覺，更令她緊張，故此她在事前跟同劇的袁綺雯(Yem老師)學演戲，並為角色寫日記，「我拿了弟弟的中學筆記簿來寫，記下了人物性格、背景，以及她給男朋友的一封信，為後來的感情戲所用。」 自認執著 Ivy演的方圓是一個非黑即白的人，她自覺與方圓同樣固執，而方圓較直接、不太顧別人感受，她則較著重他人感受。不過曾修讀護理系的她，在生活習慣方面，尤其執著，「我不太鍾意飲酒，睇到父母用很多煮食油、吃油膩的早餐，會忍唔住發脾氣：『你又食呢啲，即係三高已經唔得、身體又唔好，你仲食？』但他們也不會理會我。」可是問到擇偶條件，會否要求另一半不煙不酒，Ivy坦言：「沒有不良習慣比較好，或者要有分寸。」

全靠柯煒林帶入戲 即使事前做足功課，實戰還是有很多無法預期的事，Ivy憶述，「第一天拍攝，看到機器、打燈的工作人員時，唔知道演戲時如何可忽視他們。」另外還有「焗蟹」忍不住笑而NG，炎夏穿西裝裙和高踭鞋，在大街狂奔至一身汗水，都是新鮮有趣的經驗。至於最大挑戰必然是感情戲，劇中她與柯煒林演的Oscar是情侶，即使二人只是牽手、聊天，沒有親熱戲，已令Ivy不知所措勁尷尬。她解釋讀女校出身，甚少接觸男生，頂多只跟他們聊天，「當我在第一天看到Will時，感到好尷尬，當我們須在一天內拍攝甜蜜、吵架的場面，他在開始前，與我討論過後，便捉著我的手，對望了3、4、5分鐘……我也不知道時間多久了，將我與角色之間的感情，連接現實中的我們，才能順利地完成當天的拍攝。」 她表示，不抗拒拍親熱戲，只要電視接受的程度便可，最重要視乎劇本是否合理。