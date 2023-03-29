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娛樂
2023-03-29 12:39:25

和解在後｜趙善恆讚Ivy So許寶恆唔只係靠樣 拍枱講粗口除褲仲玩埋曱甴

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昨日播出的《和解在後》講述岑珈其和Ivy So調解Alice脫毛燒焦下體的個案。

由趙善恆執導、與COLLAR成員Ivy So(蘇雅琳)、岑珈其、李敏等合演的ViuTV原創劇《和解在後》已於本周一(27日)開播，昨晚播出的第二集講述調解員鍾信立(岑珈其飾)和方圖(Ivy So飾)，合力調解少女(許寶恆飾)在美容院脫毛導致下體燒焦的紛爭，其間許寶恆(Alice)更有除褲和出浴鏡頭，而Ivy So在調較一宗撞鬼個案時，要在舊式工廈內拍攝被真昆蟲爬頸的戲，趙善恆在社交平台上載相關劇照，以「靚女淨係靠個樣？」發文，大讚兩位新生代女演員肯捱肯搏，即使要拍枱講粗口除褲仲玩埋曱甴都照做。

Ivy so在劇集《和解在後》演性格執著的方圓。(劇照) Alice在第二集《和解在後》演在美容院脫毛導致下體燒焦的受害者。 趙善恆大讚蘇雅琳表現出色兼勤力。(《和解在後》劇照)

嚇到面容扭曲

恆導分享與Ivy拍劇的點滴，他寫道，「Ivy平日熟讀劇本捱更抵夜呢啲不在話下，今日Ivy 昆蟲爬頸的一場戲，她是一口答應，而且沒有半點不滿，為了滿足畫面效果她十分搏命！而且當日35度天氣，片場是一個十分污糟邋遢的舊工廠大廈，不要說有無冷氣，連呼吸都有點困難。」ViuTV更發放了Ivy被嚇到面容扭曲的幕後花絮片段。

 

岑珈其和Ivy So協力調解案件。 Ivy在《和解在後》第二集中，與趙善恆夜探舊廈，被小昆蟲爬頸。(截圖) Ivy被小蟲爬入身，嚇至面容扭曲。 Ivy So和趙善恆在污糟邋遢的舊工廈拍攝。

Alice真除褲 不推搪

接著，他憶述Alice試鏡和正式拍攝的情景，「記得當日casting第一次見Alice已經有種估你唔到喎的驚喜，試完戲後我也坦白告知當日拍攝是要真除褲。但她沒有半點推搪或疑惑，也立即答應，而且到了拍攝當日也對我們劇組有十分的信任，當然安全措施做到十足(借位加打底，好安全，大家放心)」

Alice在第二集《和解在後》演受害者，投訴美容院。 Alice在第二集《和解在後》演受害者，投訴美容院。 Alice在第二集《和解在後》要拍除褲情節，沒有推搪。 Alice在第二集《和解在後》有僅圍毛巾的出浴鏡頭。 Alice在第二集《和解在後》豁出去的演出獲網民讚當，她在IG Story轉載有關貼文。
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