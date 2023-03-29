和解在後｜趙善恆讚Ivy So許寶恆唔只係靠樣 拍枱講粗口除褲仲玩埋曱甴

由趙善恆執導、與COLLAR成員Ivy So(蘇雅琳)、岑珈其、李敏等合演的ViuTV原創劇《和解在後》已於本周一(27日)開播，昨晚播出的第二集講述調解員鍾信立(岑珈其飾)和方圖(Ivy So飾)，合力調解少女(許寶恆飾)在美容院脫毛導致下體燒焦的紛爭，其間許寶恆(Alice)更有除褲和出浴鏡頭，而Ivy So在調較一宗撞鬼個案時，要在舊式工廈內拍攝被真昆蟲爬頸的戲，趙善恆在社交平台上載相關劇照，以「靚女淨係靠個樣？」發文，大讚兩位新生代女演員肯捱肯搏，即使要拍枱講粗口除褲仲玩埋曱甴都照做。

嚇到面容扭曲 恆導分享與Ivy拍劇的點滴，他寫道，「Ivy平日熟讀劇本捱更抵夜呢啲不在話下，今日Ivy 昆蟲爬頸的一場戲，她是一口答應，而且沒有半點不滿，為了滿足畫面效果她十分搏命！而且當日35度天氣，片場是一個十分污糟邋遢的舊工廠大廈，不要說有無冷氣，連呼吸都有點困難。」ViuTV更發放了Ivy被嚇到面容扭曲的幕後花絮片段。