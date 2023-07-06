咒術迴戰｜第2季今晚全球開播 香港都有串流平台免費收睇

漫畫家芥見下下的大熱作《咒術迴戰》，動畫版的第2季將於今晚（6日）全球首播，日本TBS電視台昨晚播出《劇場版 咒術迴戰0》，錄得4.3%平均收視。

香港 緊貼上架

至於《咒術迴戰》第2季將於今晚日本時間11時56分在TBS開播，香港「黃Viu煲劇平台」將免費緊貼日本上架；《咒術迴戰》講述人類產生的負面情緒會化成「詛咒」禍延世界，然而「詛咒」只能以「詛咒」消除，因此日本東京、京都各設有一間「咒術高等專門學校」，負責培育與咒靈戰鬥、拔除咒靈的咒術師。一天，少年虎杖悠仁為拯救被「詛咒」襲擊的同伴而吞下特級咒物，成為「詛咒之王」兩面宿儺靈魂與力量的容器，並與之共享身體。雖然被咒術界視為危險人物，但在最強咒術師五條悟的擔保下，虎杖成為咒術高專的學生，與同學伏黑惠等人一起學習咒術，無法回頭的故事由此展開。承接首季故事，《咒術迴戰》第2季將透過「懷玉・玉折篇」進一步揭開五條悟和劇場版大反派夏油傑在高專時代的恩怨情仇，以及在「澀谷事變篇」呈現《咒術迴戰》原著漫畫中死傷最為慘重的一役，講述以夏油傑為首的咒詛師，與咒術高專學生和咒術師之間的戰鬥。隨着《咒術迴戰》第2季於今晚首播，香港觀眾可以透過「黃Viu」免費收看，亦可以在開播前足本重溫《咒術迴戰》第1季。