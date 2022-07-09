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娛樂
2022-07-09 12:37:48

哈七被禁開社交網帳戶 碧咸嫂親揭原因：網民太殘忍

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10歲哈七係碧咸的掌上明珠。

10歲哈七係碧咸的掌上明珠。

英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）出名是廿四孝老竇，他與Victoria Beckham育有四個寶貝仔女，當中10歲囡囡哈七（Harper Seven）更加係全家人的掌上明珠。

「碧咸嫂」Victoria接受澳洲版《Vogue》專訪，大談子女成為外界焦點，唯獨哈七暫時沒有開設任何社交網帳號，對此她無奈透露背後原因，目前只想確保哈七能感受到家人和朋友的愛已經足夠，認為網民有多殘忍，不想因為乖女目前正值發育時期而在網絡上受到攻擊，另外也提到三個兒子已有各自的選擇方向，妹妹不會像三位哥哥般引人注目，她只希望哈七能夠開心及健康地成長就好。Victoria又透露哈七跟好多同年紀女孩不同，面對時下的小女生愛化妝、穿短上衣等打扮，哈七看見媽咪以前的Spice Girls造型，會斥責阿媽穿的短裙露太多，令她不能接受，哈七當時還稱這輩子也不會穿這些迷你裙，令Victoria笑說要拭目以待。

「碧咸嫂」Victoria透露哈七沒有開設任何社交網帳號背後原因。

「碧咸嫂」Victoria透露哈七沒有開設任何社交網帳號背後原因。

碧咸與Victoria四個寶貝仔女成為外界焦點。

碧咸與Victoria四個寶貝仔女成為外界焦點。

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