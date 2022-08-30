哈利波特繼續崩壞 Daniel Radcliffe爆炸頭二撇雞造型演一代惡搞歌王

演《哈利波特》電影版成名嘅Daniel Radcliffe，觀眾睇住佢由童星長大成人，唔多唔少會覺得佢「崩壞」— 因為好多時佢都揀啲偏門project做。拍緊《哈》就已經接咗舞台劇Equus演戀馬少年，仲要全裸示人。正式從《哈利波特》「畢業」之後，拍過The F Word、Kill Your Darlings等細片。早排上畫嘅《失驚無神闖謎城》即使係商業大片，戲中Daniel Radcliffe都係演kai kai地嘅富商。Daniel 承認自己係會睇完劇本諗下想唔想睇嗰套戲先接，難怪好多時都會揀啲怪嘢嚟做。

演騎呢歌手Weird Al自傳

Daniel Radcliffe最新作品，直情係叫WEIRD: The Al Yankovic Story﹐夠怪未？呢套戲係七八十年代已經玩惡搞流行曲嘅騎呢歌手”Weird Al” Yankovich自傳，Weird Al當年將My Sharona（即係譚詠麟伯伯首《愛到你發狂》原曲）改詞成為My Bologna（我的大肉腸，好似係），點知居然連原唱樂隊the Knack都聽過，當年冇facebook冇youtube架吓！the Knack主音更加推薦Weird Al俾唱片公司老細，就係咁佢以惡搞金曲成功突圍。

本尊同過麥當娜拍拖

Daniel Radcliffe嘅造型當然要跟返本尊，電個曾比特咁款嘅爆炸頭，加埋林子祥咁款嘅二撇雞鬍鬚，呢鋪真係聲生不息。外表睇落岩巉，其實Weird Al除咗搞笑之外都有好多經歷，例如佢本身係個玩手風琴嘅內向仔，成名後同Madonna拍過拖，亦試過縱情色慾同沉迷酒精毒品，由預告片所見似乎係怪罪娜姐帶壞佢！基本上一套樂壇巨星自傳應有嘅情節，WEIRD: The Al Yankovic Story都會有。起伏咁大，難怪向來鍾意挑戰角色難度同有趣劇本嘅Daniel Radcliffe會接拍。

WEIRD: The Al Yankovic Story9月喺多倫多影展放映，11月喺美國串流平台Roku上架，香港好大機會……冇得睇。

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