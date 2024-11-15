哈哈哈新年喜戲︱宣萱首度演出賀歲片 姜皓文演而優則監新片吉隆坡開鏡

姜皓文（黑哥）首度以監製和男主角身份推出的賀歲片《哈哈哈新年喜戲》，日前於馬來西亞吉隆坡舉行開鏡儀式，並宣布電影將於蛇年賀歲檔，在香港及馬來西亞同步上映！電影由姜皓文身兼多職親自主理，聯同女主角宣萱以及林盛斌、李璨森、陳靜，是套集喜劇與懸疑於一身的賀歲電影！

黑哥今次由幕前到幕後都碌爆人情卡，更難得的是，今次是宣萱首次出演賀歲片，加上整套作品於大馬拍攝，幾位香港演員都借機享受當地美食！談及這部賀歲片的緣起，黑哥透露背後有一段特別的故事：「其實《哈哈哈新年喜戲》係太太殷寧寫畀我哋結婚25周年紀念嘅禮物，本來只係個劇本，但我哋一班朋友睇過之後，都覺得幾有趣，於是大家一齊幫手，令到呢部電影成事。」在大馬擁獲大量影迷的姜皓文，近年香港大馬兩邊飛，他指兩地一樣過年氣氛濃厚，大家都喜歡入場觀賞賀歲片，故決定今次自己的首部作品，撮合兩邊電影人合作：「我覺得香港演員加上馬來西亞取景製作，呢個化學作用好得意，希望有驚喜畀大家，鍾意我哋嘅賀歲片。」