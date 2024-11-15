哈哈哈新年喜戲︱宣萱首度演出賀歲片 姜皓文演而優則監新片吉隆坡開鏡

姜皓文（黑哥）首度以監製和男主角身份推出的賀歲片《哈哈哈新年喜戲》，日前於馬來西亞吉隆坡舉行開鏡儀式，並宣布電影將於蛇年賀歲檔，在香港及馬來西亞同步上映！電影由姜皓文身兼多職親自主理，聯同女主角宣萱以及林盛斌、李璨森、陳靜，是套集喜劇與懸疑於一身的賀歲電影！
黑哥今次由幕前到幕後都碌爆人情卡，更難得的是，今次是宣萱首次出演賀歲片，加上整套作品於大馬拍攝，幾位香港演員都借機享受當地美食！談及這部賀歲片的緣起，黑哥透露背後有一段特別的故事：「其實《哈哈哈新年喜戲》係太太殷寧寫畀我哋結婚25周年紀念嘅禮物，本來只係個劇本，但我哋一班朋友睇過之後，都覺得幾有趣，於是大家一齊幫手，令到呢部電影成事。」在大馬擁獲大量影迷的姜皓文，近年香港大馬兩邊飛，他指兩地一樣過年氣氛濃厚，大家都喜歡入場觀賞賀歲片，故決定今次自己的首部作品，撮合兩邊電影人合作：「我覺得香港演員加上馬來西亞取景製作，呢個化學作用好得意，希望有驚喜畀大家，鍾意我哋嘅賀歲片。」
今次新片邀請不少香港演員參演，女主角宣萱是去年跟姜皓文合作電視劇《極度俏郎君》的好拍檔，對方接到邀請後一口答應演出，而今次更是宣萱首度演出賀歲檔，她就指整個拍攝過程非常開心，兼且可以大快朵頤大馬美食：「日日拍戲黑哥都萬歲，試到好多地道嘅嘢食，琴日黑哥請我食嗰啲糖餅同香港唔同嘅，今次拍得好開心，因為我好鐘意食嘢呀。」Dada早前亦在當地拍戲，今次再度回到馬拉開工，感到特別親切：「馬來西亞啲人真係好好，佢哋好熱情，跟住好鍾意幫人，今次話晒係賀歲片，我就覺得開心嘢嚟，食得又開心啦，全程都keep住開心呀！」首度身兼製作人開戲，黑哥跟團隊亦要面對一個前所未有的高難度挑戰。為趕及明年1月底賀歲檔上畫，電影由前期籌備到拍攝都是分秒必爭，擔任電影編劇的黑哥太太殷寧，都有在社交平台分享箇中感受：「這部影片不僅僅是一部喜劇，更是一段甜酸苦辣的奇幻旅程。我們希望觀眾在觀看過程中，能夠感受到深切的情感共鳴，甚至感動得流淚，同時也能哈哈大笑，享受這場獨特的視覺和心靈盛宴。」殷寧透露電影不僅精心雕琢對白，製作方面力臻完美，當中特別動用名車拍攝場面，而《哈哈哈新年喜戲》講述商界富豪段宇宸遭遇陰謀陷害，幸而巧遇女主角蘇花，二人聯手合力欲求奪回公司，一場鬥智鬥勇的精彩故事，將在蛇年賀歲檔掀起歡笑與驚喜！電影已定在馬來西亞與香港上映，安排在明年1月28日賀歲檔期開畫。