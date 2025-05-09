哪一天我們會紅專訪(上)｜Day@COLLAR自爆曾DM G-Dragon 蘇振維私訊C朗：你踢得好曳

以年輕人視角出發的ViuTV新劇《哪一天我們會紅》，緊貼網絡文化，日前由COLLAR成員許軼Day演的中學生，公然向張家朗挑機，更獲本尊回覆。劇集故事探討新媒體世代下成名的代價與現實，由邱彥筒(Marf)、Day、張毓軒(Shin)、蘇振維(Ray So)及鄧濤組成的「無景深」頻道，與岑珈其、鍾雪瑩和黃溢豪主理的「層層疊」掀起流量競爭。

爆笑DM黑歷史

Marf、Day 、Shin和Ray和鄧濤早前接受本報訪問，初次拍劇的Day演經常追看網片的中學生Anna，甚至千盡千方百計吸引KOL注意和表達支持，她形容：「Anna會不停DM人。」問她可曾DM藝人？她笑言，「沒有瘋狂DM，但都會有DM，不過沒預計他會回覆，純綷是內心爽。(DM給誰？)G-Dragon。」說畢，即引來全場爆笑。

在電影《盜月者》的角色造型，與《100毛》「專家Dickson」撞樣而為人認識的Ray So ，雖自言沒有追星，但喜歡睇波的他，自爆曾DM球星，「如C朗(基斯坦奴朗拿度)或尼馬等，純粹係玩。」Marf再三追問內容是甚麼，他尷尬地透露，「話佢昨天踢得很曳！」當然，沒有獲得對方回覆。