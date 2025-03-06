哪吒2｜楊受成博士率300藝人捧場 軒公睇完再睇

《哪吒之魔童鬧海》不斷創下中國電影史紀錄，上映至今累計票房超過143億人民幣，更成為首部觀看人次突破3億的中國電影。上月22日在香港上映至今，票房已打破3,000萬。

英皇電影是《哪吒2》港澳4大發行商之一，老闆楊受成博士與楊太日前率領旗下300位藝人，包括張敬軒、李幸倪、泳兒及歐陽震華等，以及員工親友到尖沙咀 iSquare英皇戲院觀賞。

楊博士表示，平時很少看動畫，但今次《哪吒2》令他睇得非常投入。他指電影蘊含中國傳統文化精粹，還有哪吒孝順、重情義。電影除了超越荷里活的動畫技術，當中更呈現中國傳統美德。看到哪吒與父母的情節，覺得十分感動。

