哪吒2｜票房砌低《玩轉腦朋友2》黃百鳴︰共同感受中國動畫電影高光時刻

《哪吒之魔童鬧海》(哪吒2)將於本周六(22日)在香港及澳門上映，《哪吒2》的總票房已突破123.20億元人民幣，成績超過《玩轉腦朋友2》，登上全球動畫電影票房榜首。電影今晚舉行首映禮，4間香港及澳門電影發行公司老闆東方影業主席黃百鳴、英皇集團主席楊受成、寰亞集團主席林建岳及銀都機構有限公司總經理丁凱，連同文化體育及旅遊局局長羅淑佩擔任等人擔任主禮嘉賓。

大會邀請黃百鳴代表4間發行公司致辭，他說︰「非常榮幸代表東方影業、洲立影片、銀都機構和英皇娛樂，歡迎大家來參加首映。2019年《哪吒》第一集，好似一顆璀璨嘅流星劃破影壇長空，影片喺內地票房達到50億。《哪吒2》上映20日，已經有120億的票房奇蹟，喺全球票房上亦有可喜的成就。有望成為全球動畫票房榜嘅新冠軍！

《哪吒》系列成功將中國傳統文化走向國際，俾全世界睇到中國動畫可以取到驕人成績，我哋深感與有榮焉。今日，萬眾期待嘅《哪吒2》嚟到香港，為大家帶來一場無與倫比嘅動畫視覺盛宴，共同感受中國動畫電影嘅高光時刻。電影入面哪吒有句說話：『我命由我不由天』，同『聽天由命』係相反，聽天由命係被動、消極，我命由我天是主動和積極，爭取成功，創造命運，扭轉乾坤，這種自信和氣魄，正正係年輕一代心態，難受電影受年輕人歡迎。」