哪吒2 ｜蔡思貝「哪吒」造型上陣 七師傅直指保錡固執硬頸

《哪吒之魔童鬧海》(哪吒2) 將於本周六 (22日)在香港及澳門上映，《哪吒2》的總票房已突破123.20億元人民幣，成績超過《玩轉腦朋友2》，登上全球動畫電影票房榜首。電影昨晚(18日) 在銅鑼灣舉行首映禮，除了幾位電影公司老闆黃百鳴、林建岳、楊受成、丁凱擔任主禮嘉賓，亦有不少名人明星出席，當中包括蔡思貝、任達華、陳庭欣和七仙羽等。

蔡思貝為切合主題，紮了兩個髮髻、手戴金鈪，並在腰間綁上絲帶，以「哪吒」造型上陣，十分搶眼，她表示一身造型是她親自打造，並透露小學時亦有紮雙髻返學，令她重拾不少兒時回憶；蔡思貝更表示早前曾打算返內地睇《哪吒2》，沒料到香港那麼快就上映，更大讚電影集合所有元素，有打戲、親情、搞笑情節，非常厲害 。

陳庭欣昨晚能夠先睹為快這部電影，曾為綜藝節目配音的她，表示會比較留意配音部份，認為要把動畫配上生鬼的聲線，是相當困難（她又透露自己遇到喜愛的電影，有機會睇足5次，並分別以不同身份去欣賞，包括演員、主持及配音員等，並坦言不喜歡跟導演一齊睇戲，因為他們大多都會把劇情解釋得好清楚，令其缺乏了娛樂性。 任達華則表示「哪吒」是他的兒時回憶，並大讚電影無論在特技、故事內容、人物性格都做得很好，而每個角色都塑造到好立體，不過，昨日他因有工作在身，未能先賭為快看《哪吒2》，並表示會在電影上映時會與家人欣賞。

陳庭欣昨晚能夠先睹為快這部電影，曾為綜藝節目配音的她，表示會比較留意配音部份，認為要把動畫配上生鬼的聲線，是相當困難（她又透露自己遇到喜愛的電影，有機會睇足5次，並分別以不同身份去欣賞，包括演員、主持及配音員等，並坦言不喜歡跟導演一齊睇戲，因為他們大多都會把劇情解釋得好清楚，令其缺乏了娛樂性。 任達華則表示「哪吒」是他的兒時回憶，並大讚電影無論在特技、故事內容、人物性格都做得很好，而每個角色都塑造到好立體，不過，昨日他因有工作在身，未能先賭為快看《哪吒2》，並表示會在電影上映時會與家人欣賞。

至於同場的七仙羽（七師傅）被傳媒問到有否關心ERROR吳保錡與菊梓喬的戀情，她就「大耍太極」表示從來沒有問保錡感情事，不肯定二人是否拍拖；至於會否訓示一下近排是非纏身的保錡，她就笑言如果叫對方檢點一下，會被對方反駁，並指保錡為人固執硬頸，未必會承認自己有錯。