哪吒2｜連續30天單日票房冠軍 餃子靠兩片把張藝謀擠出三甲榮登中國影史最賣座導演

動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2）掀起熱潮，成為中國影史首部破百億票房電影，昨日內地票房已衝破138億人民幣，全球總票房亦不斷上升，根據內地網絡平台數據指出，《哪吒2》截至昨日（2月27日），至大年初一上映30天，已連續30天獲得單日票房冠軍！
《哪吒2》由餃子執導，是2019年上映獲得50億票房的《哪吒之魔童降世》延續作品，盤點中國電影票房最賣座導演排行榜，餃子單憑兩部作品《哪吒之魔童降世》、《哪吒之魔童降鬧海》已收逾187億票房，把拍攝47部電影、收141.39億票房的中國名導張藝謀手擠出三甲。日前張藝謀轉發祝賀《哪吒之魔童鬧海》票房破100億票房，並表示：「哪吒過百億！天高海闊，未來可期，小哪吒走向更大的世界！」年屆74歲的張藝謀早前亮相微博之夜，更在後台跟哪吒公仔來個世紀合照。
中國電影導演票房榜
第1位 餃子／兩部／《哪吒之魔童降世》、《哪吒之魔童降鬧海》／187.00億
第2位 陳思誠／12部／《唐人街探案》系列／156.50億
第3位 徐克／71部／《長津湖》、《美人魚》、《西游伏妖篇》／152.48億
第4位 張藝謀／47部／《滿江紅》、《懸崖之上》、《影》／141.39億
第5位 陳凱歌／32部／《我和我的祖國》、《長津湖》、《霸王別姬》／126.09億
第6位 林超賢／42部／《長津湖》、《紅海行動》、《湄公河行動》／122.28億
第7位 徐崢／13部／《我不是藥神》、《我和我的父輩》、《愛情神話》／107.20億
第8位 郭帆／10部／《流浪地球》、《同桌的你》／103.25億
第9位 閆非／4部／《夏洛特煩惱》、《西虹市首富》、《烏龍山伯爵》／101.49億
第10位 彭大魔／4部／《夏洛特煩惱》、《西虹市首富》／101.49億
第11位 寧浩／18部／《我和我的家鄉》、《瘋狂的外星人》／100.49億
第12位 賈玲／3部／《你好，李煥英》、《熱辣滾燙》／88.30億