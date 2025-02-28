哪吒2｜連續30天單日票房冠軍 餃子靠兩片把張藝謀擠出三甲榮登中國影史最賣座導演

動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2）掀起熱潮，成為中國影史首部破百億票房電影，昨日內地票房已衝破138億人民幣，全球總票房亦不斷上升，根據內地網絡平台數據指出，《哪吒2》截至昨日（2月27日），至大年初一上映30天，已連續30天獲得單日票房冠軍！

《哪吒2》由餃子執導，是2019年上映獲得50億票房的《哪吒之魔童降世》延續作品，盤點中國電影票房最賣座導演排行榜，餃子單憑兩部作品《哪吒之魔童降世》、《哪吒之魔童降鬧海》已收逾187億票房，把拍攝47部電影、收141.39億票房的中國名導張藝謀手擠出三甲。日前張藝謀轉發祝賀《哪吒之魔童鬧海》票房破100億票房，並表示：「哪吒過百億！天高海闊，未來可期，小哪吒走向更大的世界！」年屆74歲的張藝謀早前亮相微博之夜，更在後台跟哪吒公仔來個世紀合照。