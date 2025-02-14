唐寧展現鍛煉成果不介意外界評論　冀紀錄「真實嘅自己」

向來以童顏見稱的唐寧過去予人的印象是一名甜美可人兒，她最近分享一輯健身照片，展示其力的表現，引起了極大回嚮。唐寧回覆對網民的反應，透露今次完全是零修圖，紀錄了最真實的自己，又希望以自己作例去鼓勵他人。
「我覺得自己克服咗啲嘢」
唐寧的最新照片非常矚目，吸引大量網民討論，意見兩極。對於網民的種種意見，唐寧表現得毫不在乎，她笑着回應：「你話啦，我自己發嘅照片，我自己係滿唔滿意呢？其實唔重要，即係我覺得我係想紀錄一個咁樣時刻嘅自己。」
她表示：「我用咗唔係好長時間，但我真係好努力咁去鍛煉自己身體，等自己可以準備去經歷呢一個比賽。咁時間呢，其實就唔係好長嘅……時間呢，就用咗好長嘅，喺個比賽裏面，但我覺得自己克服咗啲嘢，去做一個咁樣嘅活動，我係好欣賞我自己，所以我根本就唔介意嗰啲相係啲人點講，因為根本唔重要，我只係想紀錄一個好真實嘅自己。」
「我真係完全零修圖」
以真面目示人的她強調：「我真係完全零修圖，即係你話我平時當然都會執少少相，即係調光啲，即係想皮膚嘅顏色均勻啲，係人都會㗎啦。但我覺得嗰啲照片就係咁真實，即係嗰個就係當時嘅我。」
她又指出：「咁我只係想大家睇到我啲相嘅時候，其實唔緊要㗎，你哋評論啲咩都唔緊要，即係我覺得如果我呢啲相可以令你會有少少覺得，原來有啲嘢好似好難都可以克服到㗎喎，都可以過到。無論做運動或者做咩都好，我都希望大家可能會有少少去諗起呢樣嘢，即係我得你都得，加油！」
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈