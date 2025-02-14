唐寧展現鍛煉成果不介意外界評論　冀紀錄「真實嘅自己」

向來以童顏見稱的唐寧過去予人的印象是一名甜美可人兒，她最近分享一輯健身照片，展示其力的表現，引起了極大回嚮。唐寧回覆對網民的反應，透露今次完全是零修圖，紀錄了最真實的自己，又希望以自己作例去鼓勵他人。

「我覺得自己克服咗啲嘢」

唐寧的最新照片非常矚目，吸引大量網民討論，意見兩極。對於網民的種種意見，唐寧表現得毫不在乎，她笑着回應：「你話啦，我自己發嘅照片，我自己係滿唔滿意呢？其實唔重要，即係我覺得我係想紀錄一個咁樣時刻嘅自己。」