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娛樂
2023-12-28 13:45:00

唐寧移民新西蘭近況｜Yes ah! No la!新片流利英文被讚 參考古天樂學習方法努力有回報

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唐寧移民新西蘭近況｜Yes ah! No la!新片流利英文被讚 參考古天樂學習方法努力有回報

唐寧移民新西蘭近況｜Yes ah! No la!新片流利英文被讚 參考古天樂學習方法努力有回報

童星出身的唐寧（江麗娜）曾接拍唔少廣告和電視劇集，包括《縱橫四海》、《Beyond日記之莫欺少年窮》、《算死草》、《戀愛自由式》等，與張國榮、黃家駒等名人合作。現年42歲的唐寧幾年前與鄧偉傑離婚後，移民紐西蘭奧克蘭生活。縱然淡出娛樂圈，唐寧仍活躍於社交平台分享生活日常，日前更參與一個新Channel Yes ah! No la!，用全英文拍攝，一人分飾多角，被網民激讚英文不錯，原來曾經英文不好連小學三年級功課都感吃力的她，憑古天樂的學習方法而進步，努力獲得回報。

唐寧曾與張國榮等合照（唐寧交社網站） 唐寧曾與黃家駒合照（唐寧交社網站） 唐寧曾與莫文蔚、李惠敏等合照（唐寧交社網站） 唐寧童星出道，近年移民新西蘭（唐寧交社網站） 唐寧童星出道，近年移民新西蘭（唐寧交社網站） 唐寧童星出道，近年移民新西蘭（唐寧交社網站） 唐寧童星出道，近年移民新西蘭（唐寧交社網站） 唐寧童星出道，近年移民新西蘭（唐寧交社網站） 唐寧童星出道，近年移民新西蘭（唐寧交社網站） 唐寧童星出道，近年移民新西蘭（唐寧交社網站） 唐寧童星出道，近年移民新西蘭（唐寧交社網站） 唐寧童星出道，近年移民新西蘭（唐寧交社網站）

唐寧︰唔試過又點知？

唐寧於12月中加入一個新Channel《Yes Ah! No la!》拍攝純戲劇短片：「其實間唔中都有人會問下我幾時會再做戲？而呢個Channel就係製作純戲劇短片㗎喇！仲係全英文添！但係又同廣東話好有關係喎！入面嘅短片除咗希望令大家睇得開心，其實仲別有用心！想知乜嘢用心？唔好講咁多，快啲訂閱咗先，再慢慢feel下，之後留言話我知吖！」

《Yes Ah! No la!》在12月11日成立，約半個月內上載13段短片，內容上由唐寧扮演外國人和香港人，以搞笑方式演繹及透過唔同情境講述香港與外國文化差異，被網民大讚演繹得生動有趣：「好好睇，成部野好順，啲表情好正，感恩」、「我覺得你係攪笑得起，已經睇曬咁多個短片，做得好好，好攪笑」、「OMG好睇 辛苦晒，加油」、「劇情一流！演技更頂瓜瓜！CC連leave theworld behind 都講埋，好嘢」、「過癮」、「哈哈！好好笑」等等。唐寧直言過足前所未過過嘅戲癮：「記得導演俾我睇啲劇本嘅時候，我笑到癲咗，但同時又好緊張！全英文喎！我喎！而且自問自己唔係一個喜劇演員，我成日覺得自己轉數慢，反應又慢。點樣喺一條得幾十秒嘅短片，好精準咁做到需要嘅效果呢？但老土講句，試咗未必成功，但唔試過又點知？更何況有人願意俾個機會我去試！」

唐寧在短片中一人分飾扮演外國人和香港人（Yes ah! No la! 影片截圖） 唐寧在短片中一人分飾扮演外國人和香港人（Yes ah! No la! 影片截圖） 唐寧在短片中一人分飾扮演外國人和香港人（Yes ah! No la! 影片截圖） 唐寧在短片中一人分飾扮演外國人和香港人（Yes ah! No la! 影片截圖） 唐寧在短片中一人分飾扮演外國人和香港人（Yes ah! No la! 影片截圖） 唐寧在短片中一人分飾扮演外國人和香港人（Yes ah! No la! 影片截圖） 唐寧在短片中一人分飾扮演外國人和香港人（Yes ah! No la! 影片截圖） 唐寧在短片中一人分飾扮演外國人和香港人（Yes ah! No la! 影片截圖）

唐寧效法古天樂 每日一篇

唐寧唔單止被讚搞笑，更被指成功講出港式英文口音，以及扮演外國人講出流利英文。然而，被讚嘅背後其實係唐寧努力而成，過去佢曾坦言細個無好好讀書，於教導子女功課時至發現自己英文太差，連小學三年級功課都感吃力，決定重新學習英文，更於每星期FB直播做英文練習；又於去年發文表示自己邏輯思考能力較弱，決定效法古天樂每日寫一篇中文或英文文章，希望藉此鍛煉文筆。移居紐西蘭後，更加希望重新拾起學習，認為學好英語先可以學習其他新科目。

唐寧近況

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另外，唐寧於片中戴上長金髮齊蔭假髮及化上大眼妝容以飾演外國人，造型被網民大讚可愛，及撞樣陳曼娜、伍詠薇、傅穎、娜美：「妳個Look好正呀！好 CUTE」、「你幾個造型都好正，support, like」、「金髮鬼妹vs亞洲C9 」、「做咩成個娜美咁嘅？」、「長髮差啲唔認得係妳，但都好漂亮！」、「咁似陳曼娜既」、「咁似曼娜姐嘅」、「死伙！呢個造型點解咁似陳蔓娜嘅」、「我覺得反而似傅穎，又係長金髮，眼大大，但你有氣質啲」等等；不過都有唔少網民話睇唔慣長髮嘅唐寧，表示都係短頭髮啱佢多啲。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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