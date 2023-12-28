唐寧移民新西蘭近況｜Yes ah! No la!新片流利英文被讚 參考古天樂學習方法努力有回報

童星出身的唐寧（江麗娜）曾接拍唔少廣告和電視劇集，包括《縱橫四海》、《Beyond日記之莫欺少年窮》、《算死草》、《戀愛自由式》等，與張國榮、黃家駒等名人合作。現年42歲的唐寧幾年前與鄧偉傑離婚後，移民紐西蘭奧克蘭生活。縱然淡出娛樂圈，唐寧仍活躍於社交平台分享生活日常，日前更參與一個新Channel Yes ah! No la!，用全英文拍攝，一人分飾多角，被網民激讚英文不錯，原來曾經英文不好連小學三年級功課都感吃力的她，憑古天樂的學習方法而進步，努力獲得回報。

唐寧︰唔試過又點知？

唐寧於12月中加入一個新Channel《Yes Ah! No la!》拍攝純戲劇短片：「其實間唔中都有人會問下我幾時會再做戲？而呢個Channel就係製作純戲劇短片㗎喇！仲係全英文添！但係又同廣東話好有關係喎！入面嘅短片除咗希望令大家睇得開心，其實仲別有用心！想知乜嘢用心？唔好講咁多，快啲訂閱咗先，再慢慢feel下，之後留言話我知吖！」

《Yes Ah! No la!》在12月11日成立，約半個月內上載13段短片，內容上由唐寧扮演外國人和香港人，以搞笑方式演繹及透過唔同情境講述香港與外國文化差異，被網民大讚演繹得生動有趣：「好好睇，成部野好順，啲表情好正，感恩」、「我覺得你係攪笑得起，已經睇曬咁多個短片，做得好好，好攪笑」、「OMG好睇 辛苦晒，加油」、「劇情一流！演技更頂瓜瓜！CC連leave theworld behind 都講埋，好嘢」、「過癮」、「哈哈！好好笑」等等。唐寧直言過足前所未過過嘅戲癮：「記得導演俾我睇啲劇本嘅時候，我笑到癲咗，但同時又好緊張！全英文喎！我喎！而且自問自己唔係一個喜劇演員，我成日覺得自己轉數慢，反應又慢。點樣喺一條得幾十秒嘅短片，好精準咁做到需要嘅效果呢？但老土講句，試咗未必成功，但唔試過又點知？更何況有人願意俾個機會我去試！」