唐寧移民新西蘭近況｜Yes ah! No la!新片流利英文被讚 參考古天樂學習方法努力有回報

童星出身的唐寧（江麗娜）曾接拍唔少廣告和電視劇集，包括《縱橫四海》、《Beyond日記之莫欺少年窮》、《算死草》、《戀愛自由式》等，與張國榮、黃家駒等名人合作。現年42歲的唐寧幾年前與鄧偉傑離婚後，移民紐西蘭奧克蘭生活。縱然淡出娛樂圈，唐寧仍活躍於社交平台分享生活日常，日前更參與一個新Channel Yes ah! No la!，用全英文拍攝，一人分飾多角，被網民激讚英文不錯，原來曾經英文不好連小學三年級功課都感吃力的她，憑古天樂的學習方法而進步，努力獲得回報。
唐寧︰唔試過又點知？
唐寧於12月中加入一個新Channel《Yes Ah! No la!》拍攝純戲劇短片：「其實間唔中都有人會問下我幾時會再做戲？而呢個Channel就係製作純戲劇短片㗎喇！仲係全英文添！但係又同廣東話好有關係喎！入面嘅短片除咗希望令大家睇得開心，其實仲別有用心！想知乜嘢用心？唔好講咁多，快啲訂閱咗先，再慢慢feel下，之後留言話我知吖！」
《Yes Ah! No la!》在12月11日成立，約半個月內上載13段短片，內容上由唐寧扮演外國人和香港人，以搞笑方式演繹及透過唔同情境講述香港與外國文化差異，被網民大讚演繹得生動有趣：「好好睇，成部野好順，啲表情好正，感恩」、「我覺得你係攪笑得起，已經睇曬咁多個短片，做得好好，好攪笑」、「OMG好睇 辛苦晒，加油」、「劇情一流！演技更頂瓜瓜！CC連leave theworld behind 都講埋，好嘢」、「過癮」、「哈哈！好好笑」等等。唐寧直言過足前所未過過嘅戲癮：「記得導演俾我睇啲劇本嘅時候，我笑到癲咗，但同時又好緊張！全英文喎！我喎！而且自問自己唔係一個喜劇演員，我成日覺得自己轉數慢，反應又慢。點樣喺一條得幾十秒嘅短片，好精準咁做到需要嘅效果呢？但老土講句，試咗未必成功，但唔試過又點知？更何況有人願意俾個機會我去試！」
唐寧效法古天樂 每日一篇
唐寧唔單止被讚搞笑，更被指成功講出港式英文口音，以及扮演外國人講出流利英文。然而，被讚嘅背後其實係唐寧努力而成，過去佢曾坦言細個無好好讀書，於教導子女功課時至發現自己英文太差，連小學三年級功課都感吃力，決定重新學習英文，更於每星期FB直播做英文練習；又於去年發文表示自己邏輯思考能力較弱，決定效法古天樂每日寫一篇中文或英文文章，希望藉此鍛煉文筆。移居紐西蘭後，更加希望重新拾起學習，認為學好英語先可以學習其他新科目。
▼唐寧近況▼
另外，唐寧於片中戴上長金髮齊蔭假髮及化上大眼妝容以飾演外國人，造型被網民大讚可愛，及撞樣陳曼娜、伍詠薇、傅穎、娜美：「妳個Look好正呀！好 CUTE」、「你幾個造型都好正，support, like」、「金髮鬼妹vs亞洲C9 」、「做咩成個娜美咁嘅？」、「長髮差啲唔認得係妳，但都好漂亮！」、「咁似陳曼娜既」、「咁似曼娜姐嘅」、「死伙！呢個造型點解咁似陳蔓娜嘅」、「我覺得反而似傅穎，又係長金髮，眼大大，但你有氣質啲」等等；不過都有唔少網民話睇唔慣長髮嘅唐寧，表示都係短頭髮啱佢多啲。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈