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娛樂
2025-02-22 09:00:00

唐探1900｜周潤發一氣呵成3分鐘全英語對白 獲全場演員站立鼓掌(有片)

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發哥在《唐探1900》演美國舊金山「唐人街」大佬白軒齡。

發哥在《唐探1900》演美國舊金山「唐人街」大佬白軒齡。

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周潤發強勢加盟、夥拍《唐人街探案》系列最強拍檔王寶強和劉昊然合演的全新前傳《唐探1900》，內地票房已衝破32億人民幣，於香港上映便奪得新片開畫票房冠軍，電影不惜工本搭出整座城市，將觀眾直接帶返回1900年的美國舊金山，而發哥一場於議政大堂精彩絕倫的英文對白，更是為人津津樂道。

《唐探1900》最後在聽證會的一場戲，發哥的全英語對白。為觀眾津津樂道。 發哥在《唐探1900》有段聽證會的發言，全英語對白。 發哥一氣呵成說畢長近3分鐘的全英語對白後，獲全場工作人員鼓掌。

導演爆料指發哥日練夜練

電影最後在議政大堂的一場戲，發哥演的白軒齡一段全英語對白的發言，極具感染力，導演陳思誠大爆：「這場戲發哥準備了很久，電影還沒開機之前就已經每一天都在練習，希望把這段台詞唸成自己生活的一部分，拍攝當天發哥的台詞、走位、情感全部一氣呵成。在現場拍完之後，全場來自15個國家的外籍演員都被發哥的演技震撼，全都自發站起來鼓掌。」

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不惜工本搭建舊金山

今次《唐探1900》故事發生在1900年的美國舊金山，劇組動用超過6千人，花上7個月時間，在內地搭建整座舊金山城，當時所有建築及電車或馬車等交通工具，以及日用品，都是按照歷史一比一真實還原出來，令發哥讚嘆不已：「很難相信這是在中國蓋的一個城市！」連荷里活演員尊古錫（John Cusack）也表示，在美國和很多地方都拍攝過電影，我從未見過如此精細的搭景，「這部電影的製作規模太捧了。」

《唐探1900》動用逾6千人，花7年時間在內地搭建昔人舊金山的面貌。 尊古錫對於《唐探1900》劇組在內地搭建「舊金山」廠景，讚嘆不已。

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