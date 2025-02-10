唐探1900｜周潤發被英語對白考起 談香港電影問題贈三個字

由周潤發、王寶強和劉昊然主演的《唐探1900》今日於尖沙咀舉行首映禮，發哥夫婦與兩位男主角，以及聯合執導的導演陳思誠和戴墨、林建岳與黃百鳴齊齊現身。向來鬼馬的發哥即場教王寶強和劉昊然用廣東話拜年「恭喜發財、利是逗來」，眾人進行投放元寶儀式，預祝票房大賣。 此片是《唐人街探案》系列電影的第四部，是首部總票房衝破一百億的內地系列電影。有「唐探之父」之稱的導演陳思誠表示今次是第四部，今次請來香港人熟悉的周潤發來參與，希望大家多多支持，因為知道內地電影在香港的票房向來一般。

超長英語對白 發哥被問到為何接拍此片時，他回想1994年在美國與胡金銓吃飯，對方邀請他演同類角色，但後來胡導演離世，估不到30年後接到陳導演的劇本，非常完整，今次心算完了自己和胡導演的夢。他又謂今次拍攝最大挑戰是應付英語和普通話對白，他笑言：「我喺美國拍幾套西片，夾埋嘅英語對白都冇咁長。」對於迎接新挑戰感開心。

日練夜練 談到發哥在片中要講長達3分鐘的英語對白，他坦言是大挑戰，因為在荷李活拍戲也沒有講過這麼長的電影，由於劇本非常好，自己收到劇本之後，亦來來回回修改對白，自己亦日講夜講講到口語化為止。 少賣埠賣相少資金 對於香港電影正面對寒冬，發哥感慨表示昔日香港電影都會賣埠，現時東南亞不同國家都可以拍到自家電影，對香港電影這類外語片需要減少，變相少了賣埠的錢去支持拍大製作電影。他稱昔日每年可以拍二、三百部戲，現在可能得廿幾套，坦言有些傷感。他表示這是大家都要面對的現實，市場是殘酷，少了資金，題才就變窄，很需要政府去資助否則很難開戲。他說︰「條路係艱辛，要一步一步經營係好長好長時間，勉勵之。」