唐探1900｜周潤發首次與近百跑友睇戲 周家怡陳山聰被發哥演繹大為感動

由「百億導演」陳思誠延續賀歲神話，夥拍戴墨聯手執導，王寶強、劉昊然領銜主演及周潤發（發哥）特邀主演的《唐探1900》正在熱映。日前發哥與一班朋友入場觀看，發哥首個出場畫面，全場更報以掌聲，已經是第二次入場的潘耀明導演說：「除了睇到大製作外，今次更加是包羅萬有，仲有一份昔日華人歷史，發哥表現更係淋漓盡致，帶起大家情緒。」

前來捧場的一班跑步好友，包括：盧海鵬、劉江、苗僑偉、戚美珍、李司棋、張達明、黃日華、鄭則士、白茵、周家怡、方中信、蔡一智、陳山聰、唐詩詠、蕭正楠、黃翠如、梁家樹夫婦、潘耀明導演及音樂人陳輝陽等超過百人；完場燈亮一刻人人報以掌聲，大家也被發哥一場全英語對白觸動神經。 入場的觀眾均為飾演白堂主的發哥，在聽證會一場振振有詞全英語對白道出1900年美國對華人社會的不公所震撼，座上客之一周家怡說：「發哥英文獨白一段，好好睇，演技正到不得了，完埸唔想離開。」蔡一智亦覺得聽證會一場特別深刻：「好耐冇睇到發哥咁細膩嘅演出，王寶強笑位好多，好多演員都做得好好。」

至於有看過「唐探系列」的陳山聰道：「寶強哥一貫搞笑、幽默，今次多咗發哥，以偵探跑角度，有啲搞笑、輕鬆帶出華人血淚史。」唐詩詠則大讚編劇將故事人物縱橫交錯，電影亦悲亦喜：「後面會睇到個心噏吓噏吓，特別發哥果場（聽證會）會令你個心嗱住。」而準媽準爸黃翠如與蕭正楠，除了是發哥鐵粉外，亦因在網上看了好多《唐探1900》的訊息，期待已久入場欣賞。

《唐探1900》至今在國內累積票房已超過31億人民幣，電影上周（13日）香港上映，亦是該天華語票房冠軍，第一次靜心坐下欣賞全片的發哥，看畢後坦言感到十分開心，並公開稱讚陳思誠。「陳導將輕鬆、懸疑、歷史情懷等不同的元素放在一起，影片層次鮮明，內容包羅萬有，陳思誠導演是十分聰明的。」 對於觀眾網民也一致認為他交出亮麗成績，尤其是一幕既長並全英語的對白，令人激賞。發哥說：「確實做了不少事前準備功夫，包括預先自拍一條演出片段，讓導演知道我大概會如何處理這場戲的演出，所以到正式拍攝時更加順利。」