唐探1900｜王寶強原來係發哥入室弟子 周潤發讚劉昊然係好演員

由周潤發、王寶強和劉昊然主演的《唐探1900》今日於尖沙咀舉行首映禮，發哥夫婦與兩位男主角，以及聯合執導的導演陳思誠和戴墨、林建岳與黃百鳴齊齊現身。向來鬼馬的發哥即場教王寶強和劉昊然用廣東話拜年「恭喜發財、利是逗來」，眾人進行投放元寶儀式，預祝票房大賣。

周潤發與王寶強、劉昊然接受訪問，發哥教二人幾句廣東話，包括「講呢啲」、「識條鐵」等等，王寶強僅學會「講呢啲」，但他就不太明白說話的意思，見發哥講又跟住講，非常搞笑。 發哥被問到有沒有跟《唐探1900》一眾演員跑步，他表示出發前曾跟王寶強是聯絡，著他拍一拍一條新的跑步徑，而對方其後就邊跑邊拍片，喘晒氣表示「很不錯」，發哥笑謂︰「死得啦！係咁走幾下就氣喘，容乜易氣絕身亡，我上到去就同佢講，唔使咁喘。我就攞隻錶，我唔要嘅，有晒我啲淚水、汗水，我就同佢講『正式拜師啦！師傅送隻錶俾你，將年齡、身高、性別入晒去，就係嗰日同佢跑！』」 他指王寶強自細在少林寺學功夫，以為跑步只要快就可以，但其實跟打功夫是相反，並稱王寶強在他不在的日子，會每日跑半小時。發哥續稱︰「我首徒嚟㗎！我上面支旗交俾佢啦！」

談到王寶強與劉昊然在片中有狂奔的片段，問到該場戲是否很辛苦，他們表示以為那場戲是在剛埋之後，天氣比較暖的時候拍，沒想到是放到最後，並已是冬天，他們需要光著上半身，只穿底褲在追逐，笑言跑完之後感覺更健康。 王寶強表示現時跑步不喘氣，也學會不跑太快，保持心率，是養生跑步。發哥表示跟自己的app可以追蹤到王寶強的跑步紀錄。他希望明年可以邀請王寶強跑10K，認為劉昊然可以挑戰全馬。劉昊然表示自己沒有參加過馬拉松，如果發哥真的要他跑，他會提前準備，發哥聞言︰「你可以做G4保護我。」

劉昊然獲發哥教路 劉昊然又提到自己從小就接觸電子產品，所以每當不用埋位時就機不離身，但發哥向他表示要收埋手機。他說︰「發哥來的時候就說你在現場，拍戲的時候你要養成習慣，就是把更多的注意力放在現場，哪怕說你沒有在工作，你也可以去觀察旁邊的大家，在怎麼樣的工作，你要熟悉劇組的氛圍。然後發哥跟我講完之後，我也就在現場就是留在現場，然後也要少看手機，我覺得這是很好的習慣。」 隨心面對香港票房 發哥表示劉昊然是一位很乖、很聰明的演員，希望他可以行得更遠，所以有需要分享一些當演員的經歷給他。發哥亦語重深長說︰「因為演員要經過很漫長的磨練，才能成功，所以要付出百分之一百的精力。當演員是很苦的事。」電影在大陸的票房非常好，問到發哥點看香港的票房，他就表示要在乎香港觀眾對此片的信心，如果他們不入場也沒有辦法。提到發哥再同尊古錫（John Cusack）合作，他表示上一套已經是《諜海風雲》，跟對方已經很久不見，跟對方再次見面非常開心。