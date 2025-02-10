唐探1900｜阮浩棕獲發哥點名睇好 本尊聞獲影帝點名心情超激動

由周潤發、王寶強和劉昊然主演的《唐探1900》今日於尖沙咀舉行首映禮，發哥夫婦與兩位男主角，以及聯合執導的導演陳思誠和戴墨、林建岳與黃百鳴齊齊現身。 發哥接受訪問時被問到香港電影業現時面對的問題，他用「勉勵之」給予同業，認為現時少了賣埠的資金，令開戲困難了，盼政府可以多些資助。同時問到有沒有看好哪一位新演員時，他說︰「我老友個孫，梁舜燕個孫仔，阮浩棕。其實電視台有好多好演員，但冇咩機會發揮，有咁多演員，你寫得幾多個俾新晉演員，要等好長。」

阮浩棕︰好唔真實 阮浩棕於上月舉行的《萬千星輝頒獎典禮2024》獲頒「飛躍進步男藝員獎」，他得知發哥公開點名之後，大感驚喜。他回覆說︰「突然獲得發哥點名讚賞，心情好激動，好意想唔到，好唔真實。發哥係我地敬仰嘅前輩同榜樣，希望有機會跟佢學習。我亦會繼續努力進步，唔愧對發哥嘅讚賞。」

由低做起 阮浩棕是「上等人」梁舜燕的孫仔，入行11年一直默默耕耘，他未有因為「梁舜燕個孫」而獲得捷徑，而是由低做起，由路人甲去到兒童節目主持，中途向外闖，直至近年重回無綫，早年憑《隱形戰隊》的奸角「鏗少」開始為人認識，而他在《靈戲逼人》更成為男二，表現亦獲不少觀眾大讚。早前播出的《異空感應》，其精彩的表現獲網民一致讚好，成為他第一個代表作。