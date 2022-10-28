唐文龍52歲近照被指似羅莽大走樣 不老男神變平凡人遭網民質疑：不要騙我啊

52歲唐文龍今年4月擔任陳敏之YouTube Channel節目《Chi Chat》嘉賓，自爆與圈外女友穩定交往中，又表示有結婚生育之打算。唐文龍公開認愛後，不時都會於社交平台大曬女友視覺影片，早前就被網友話佢肥咗，於是唐文龍拍咗段片展示肌肉。不過，日前有內地網紅分享與唐文龍合照，網民紛紛指佢大走樣，充滿歲月痕跡。

唐文龍「成個羅莽師父咁」

有內地男網紅日前於社交平台以「遇見TVB不老男神」發帖文，表示打「飛盤」運動迎來新朋友唐文龍，照片中嘅唐文龍以素顏上陣，眼紋和黑眼圈明顯，皮膚鬆弛，驚現一臉倦容，加上運動過後頭髮變得凌亂，與亮相陳敏之節目時精神奕奕嘅容貌相差頗大，網民留言接受唔到相中人係唐文龍，質疑是否本人，又表示「簡直是認不出來，完全變了一個樣」、「不是吧，這是唐文龍，不要騙我啊，上年品誠記才見過佢，根本不是現在這個樣，上年的唐文龍簡直和以前一個樣」、「成個羅莽師父咁」、「變晒樣。還叫不老」及「標題係不老男神？」等等。不過亦有網民認為佢保養得好好，留言話：「好像69年的完全看不出來 像30出頭」及「佢保養真好」等等。

《Chi Chat》截圖

小紅書截圖

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《十月初五的月光》金勝

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