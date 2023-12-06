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娛樂
2023-12-06 13:20:00

唐禹哲向小13年企業千金求婚 被爆拋棄元配兼有11歲私生兒

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根據《鏡周刊》報導，疑似唐禹哲前女友的閨密在臉書上爆料，「最近有個藝人當眾求婚了，但其實對方是有元配跟11歲大的孩子。我朋友很內向，也不太會說話！一個很安靜的人，礙於不想讓孩子曝光，能做的很有限。」

39歲男星唐禹哲上個月錄製綜藝節目時，無預警向小13歲模特女友蘇小軒求婚，對方也點頭答應，沒想到近日卻有媒體爆料，唐禹哲其實已有了元配和11歲大的私生子。根據《鏡周刊》報道，疑似唐禹哲前女友的閨密在Fccebook上爆料，「最近有個藝人當眾求婚了，但其實對方是有元配跟11歲大的孩子。我朋友很內向，也不太會說話！一個很安靜的人，礙於不想讓孩子曝光，能做的很有限。」該位發文者透露，「當被欺負時如果有個人對我說聲加油，或者有人可以大聲說句『可以不要欺負她嗎？』即使沒有改變整件事的結果，心中是不是會滑過一絲溫暖。」

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蘇小軒答應唐禹哲的求婚。（圖／翻攝自蘇小軒IG） （蘇小軒IG） （蘇小軒IG） （蘇小軒IG） （蘇小軒IG） （蘇小軒IG）

報料人：「元配」見唐禹哲求婚才知已被迫成為「前女友」

報道指出，唐禹哲的前女友在閨密眼中，從來就不是前任而是「元配」，正也因這位「元配」個性偏內向又安靜，多年來都沒有發聲，看到唐禹哲在節目上求婚成功千金女友，才得知自己被迫成為「前女友」。然而，上個月5日唐禹哲錄製節目《披荊斬棘》時，被其他選手拱上台求婚，突拋震撼喜訊，女方的身分也遭起底，26歲蘇小軒是和泰興業董事千金，在美國出生、台灣長大，曾憑藉《料理高校生》展露頭角，正式以演員身份出道。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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