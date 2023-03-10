唐詩詠遊日被指髮線向後移驚現「清朝額」 曾自爆與工作壓力有關

現年41歲嘅唐詩詠（Natalie）於上年宣佈離開效力近20年嘅TVB，並與恩師甄詠蓓合作轉攻舞台劇。最近佢就同爸爸去咗日本旅行，享受休閒嘅度假時光，期間仲上載咗唔少靚相同網民分享，不過竟然被發現髮線向後移，驚現「清朝額」。

唐詩詠驚現「清朝額」

2003年加入TVB嘅唐詩詠，2017年憑《不懂撒嬌的女人》飾演Cherry一角榮升視后，攀上事業高峰。近年唐詩詠屢次傳出離巢消息，直至上年佢宣佈離開效力近20年嘅TVB，而家TVB就播映緊佢嘅告別作《隱形戰隊》。離開TVB後，唐詩詠選擇過自己想要嘅生活，最近佢就同爸爸去日本旅行，並上載多張靚相到社交網站，雖然有唔少網民大讚靚女，不過其中一張相就被指髮線向後移，驚現「清朝額」。有網民們亦關心佢髮線問題，留言：「最近睇隱形戰隊望真啲佢，發現佢開始都有啲老態」、「一開始脫髮就返唔到轉頭，最多只可以減慢，更何況佢似係遺傳，額角嗰度慢慢少頭髮」及「容貌和青春是女人最大的本錢」等等。

唐詩詠喺前年出席活動時，曾自爆喺幾年前出現脫髮問題，估計係同工作壓力有關。佢仲話每次洗頭都發現浴缸去水位有一大束脫落嘅頭髮，而身邊朋友亦話呢個係正常現象，所以佢當時未有正視問題。直至髮型師話佢髮線後移咗一格，佢先意識到問題重要性。

唐詩詠

唐詩詠IG

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原文刊登於 Yahoo 娛樂圈